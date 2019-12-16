Спасите наши жизни: не пропускают пешеходов водители на «зебре» на трассе Р-256 под Бердском

Горожане просят чиновников поставит светофор на опасном участке дороги. Они не могут перейти дорогу и боятся за свои жизни. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Бердску нужны дороги».

Федеральные трассы, в том числе Р-256 в Бердске, находятся в ведении «Сибуправтодор»

Не пропускают пешеходов на переходе на трассе Р-256 у магазинов «Север» и «Привоз». Горожане просят поставить здесь светофор. Бердчане прислали обращение в рамках сбора по дорожным проблемам города. 42 вопроса переданы чиновникам Бердска.

— Когда поставят светофор на пешеходном переходе через трассу, который находится между магазинами «Север» и «Привоз» (в районе гаражей и погребов)? Там машины вообще не пропускают, — отмечают читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил, что просьба передана «Сибуправтодор», в чем ведомстве находится трасса.

— Организации дорожного движения на федеральной трассе Р-256 не входит в компетенцию администрации города Бердска. Поэтому данный вопрос был перенаправлен в «Сибуправтодор», — уточнил Владимир Николаевич.

Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», «плавающую» ул. Красноармейскую с колеёй и разбитым асфальтом просят отремонтировать жители Бердска.