Отменят ли банковскую комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг?

Банки устанавливают минимум, который им надо заплатить за перевод денег: от 10 до 50 руб. В результате человек идёт платить за мусор 70 руб. и сверху ещё должен выложить почти столько же.Наживаются на простых людях, как хотят. Сегодня общий оборот всего ЖКХ в год состав­ляет 4,2 трлн руб., из них население платит 2,5 трлн руб.

Надо искать баланс между соцзащитой людей и интересами банков

Знаете ли вы, что, оплачивая счета за жилищно-коммунальные услуги, вы дважды платите банкам?

Двойные комиссии

Первая комиссия скрыта от наших глаз, потому что проценты «зашиты» в самом тарифе. Дело в том, что ресурсоснабжающие и управляющие компании заранее закладывают в цену ЖКУ услуги банка, через который идут их платежи. ФАС выявляла случаи, когда в состав тарифа была заложена комиссия платёжных организаций в размере до 7% от суммы переводов. Ну а вторая комиссия известна любому потребителю, который идёт оплачивать счёт за «коммуналку».

«Хорошо помню, как лет 15 назад банки брали с людей комиссию при оплате ЖКУ не больше 0,1–0,2%. Но потом она с каждым годом становилась всё больше и больше… И сейчас некоторые банки накручивают сверху до 3–5%. Даже за онлайн-оплату многие ввели проценты. Это просто варварство какое-то! – возмущается зам­председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. – Жители больших городов хотя бы могут выбрать банк с меньшей комиссией или оплатить ЖКУ через интернет. Но у людей в сельской местности и малых городах нет такого выбора. При этом банки устанавливают минимум, который им надо заплатить за перевод денег: от 10 до 50 руб. В результате человек идёт платить за мусор 70 руб. и сверху ещё должен выложить почти столько же.

Наживаются на простых людях, как хотят. Сегодня общий оборот всего ЖКХ в год состав­ляет 4,2 трлн руб., из них население платит 2,5 трлн руб.

Даже забрав в качестве комиссии 1% от этой суммы, получается очень много. Банки делают деньги буквально на пустом месте».

Проценты – запретить!

Кажется, власть, наконец, обратила внимание на ситуацию с банковскими комиссиями. 5 сентября 2019 г. премьер Медведев подписал постановление правительства № 1164, которое запрещает включать в тарифы расходы на оплату перевода платы за ЖКУ. Изменения внесены в нормативно-правовые акты, касающиеся ценообразования в сфере теплоснабжения, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, обращения с ТКО, а также государственного регулирования цен на газ. Однако поправки вступят в силу лишь с 13 сентября 2020 г., а значит, ещё год скрытые проценты будут «сидеть» в тарифах. «К указанному времени департаменты по тарифам и ценам должны рассмотреть возможность снижения тарифов за ЖКУ в соответствии с указанным постановлением, – говорит руководитель Улья­нов­ского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Руслан Хайров. – Сейчас граждане ежемесячно платят не за одну коммунальную услугу, а за целый комплекс услуг, и в каждую платёжную квитанцию закладывается комиссионный сбор кредитного или расчётно-кассового учреждения».

Запрет скрытых комиссий – это только начало. На прошлой неделе глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о том, что будет внесён законопроект об отмене реальных комиссий банков за оплату услуг ЖКХ. Мало того, инициатива уже обсуждалась с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и была поддержана. «Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах. Но оплата ЖКХ – это не услуга, это обязательство», – говорит депутат и уточняет, что в законопроекте речь идёт не только о платежах за ЖКУ, но и о пошлинах и штрафах.

Послушаются ли банки?

Безусловно, народ порадует отмена комиссий. Но как эту новость воспримут банки? «Мне кажется, если банкам не дадут зарабатывать прозрачно, они всё равно найдут способы получать свои доходы, – считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. – Банки вкладывают большие деньги в сети, терминалы, банкоматы, безопасность и всё это должны как-то окупать. Нельзя власти быть добренькой за счёт коммерческих организаций. Надо искать баланс между соцзащитой людей и интересами банков. Возможно, надо не отменять, а ограничивать плату. Или делать её в виде небольшой фиксированной суммы. Банки лукавят, когда берут процент от размера платежа. Их издерж­ки зависят от операции, а не от суммы. Например, при платежах юрлиц никто не берёт плату в зависимости от размера суммы. Почему же физлица должны переплачивать?».

Источник: АиФ