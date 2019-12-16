Пойду в колледж: спрос на высшее образование снижается ежегодно

Вдвое больше стало тех, кто выбирает специальное образование, потому что ему сложно или неинтересно учиться в школе.То есть дети и родители по­просту не хотят терять время на 2 выпускных года, отказываются прилагать немыслимые усилия для сдачи всё увеличивающегося количества обязательных госэкзаменов.

В начале 2000-х была мода на высшее образование, туда рвались всеми силами, порой вопреки финансовым возможностям семьи

Спрос на высшее образование в последние годы уменьшается. Если ещё 10 лет назад вузы оканчивало более 60% молодых, то сейчас таких меньше половины.

В начале 2000-х была мода на высшее образование, туда рвались всеми силами, порой вопреки финансовым возможностям семьи. В советское время число получивших заветные институтские дипломы было ещё выше. Сегодня же, согласно статистике Минпро­свещения РФ, 50% 9-классников страны целенаправленно уходят из школ и поступают в колледжи и техникумы, оставшиеся доучиваются до ­11-го класса и чаще всего поступают в вуз. Эту же тенденцию подтвер­дило исследование, проведённое Центром экономики непрерывного образования ­РАНХиГС. Опросив 1700 человек из Москвы, Ивановской и Свердловской областей, экс­перты выявили: спрос на выс­шее образование устойчиво падает.

Сложно поступить

Так почему же молодёжь отказывается идти по стопам родителей и не горит желанием получать высшее образование? Причин несколько.

Первая и самая очевидная: поступить в вуз сложно и дорого. Знаний, которые дают в школах, почти всегда не хватает. Поэтому для успешной сдачи ЕГЭ, чтобы баллов хватило на вуз, нужны дополнительные курсы, а иногда и репетиторы.

Кстати, как показал опрос РАНХиГС, те, кто планировал поступать в институт, в 3 раза чаще занимались с репетиторами, чем те, кто решился ограничиться средним образованием. На курсы и репетиторов, соответственно, нужны деньги. А их-то у родителей порой и нет.

Тем более далеко не у всех семей есть деньги на оплату обучения в вузе – в том случае, если ребёнок не смог по­ступить на бюджет. И, даже не платя за само образование, не все могут содержать ребёнка на протяжении 4–6 лет учёбы, порой оплачивая ещё и общежитие. Увы, но современные стипендии ниже любого прожиточного минимума, а общежитиями почти нигде не обеспечивают.

Ну и последний фактор, который резко изменил отношение к вузам: система ЕГЭ почти полностью исключила поступление по блату. Если старшее поколение могло рассчитывать на связи родителей (согласно опросу, среди респондентов старше 30 таковых было 17%), то сейчас это либо не работает совсем, либо, как с целевым набором, коррупционноёмко.

Далеко не каждый родитель, даже находящийся на высоком посту, готов рискнуть ­карь­ерой, проталкивая чадо на выделяемые по целевому набору места.

Скучно в школе

Безусловно, как и раньше, в колледжи часто идут те дети, которые точно понимают, что у родителей нет денег на оплату их обучения, или которые стремятся побыстрее начать зарабатывать ­самостоятельно. Их число, особенно в провинции, медленно возрастает. Но наметилась и ещё одна тенденция: вдвое больше стало тех, кто выбирает специальное образование, потому что ему сложно или неинтересно учиться в школе.

То есть дети и родители по­просту не хотят терять время на 2 выпускных года, отказываются прилагать немыслимые усилия для сдачи всё увеличивающегося количества обязательных госэкзаменов.

Куда проще получить за это время реальную специальность, а потом, возможно, даже поступить в профильный вуз по более простым правилам.

Надо признать, что ценность вузовских дипломов резко упала. Молодёжь пришла к выводу: наличие диплома вовсе не гарантирует трудоустрой­ство на хорошее и денежное место. Очень часто оказывается, что диплом о среднеспециальном образовании даёт его обладателю едва ли не столько же шансов.

Изменилась мода на специальности

И ещё одну тенденцию показало исследование. У молодёжи изменилось понимание того, какие из направлений специального обучения дадут им больше шансов на трудоустройство. Если 10 лет назад среди наиболее востребованных были «Экономика, менеджмент», «Юриспруденция», «Торговля», «Медицина», то сегодняшние дети выбирают «Инженерные дисциплины», «Строительство и ремонт», «Силовые структуры» и даже «Сельское и лесное хозяйство».

В общем, высшее образование выходит из моды. Непонятно, насколько такая тенденция хороша или, наоборот, плоха для будущего страны, но это реальность, с которой приходится жить. Сегодня нам просто не по карману высшее образование, которое к тому же перестало давать реальные конкурентные преимущества.

Мнение эксперта

«В настоящее время в колледжи поступает больше 40% выпуск­ников 9-го класса, – говорит директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. – Ещё несколько лет назад таких было примерно 30%.

Связано это с двумя моментами. Первый: после колледжа на профильную специальность можно поступать, не сдавая ЕГЭ.

Второй: экономический кризис привёл к тому, что стратегии семей по получению высшего образования изменились. Школьник идёт в колледж, получает профессию или специальность. И уже после этого, крепко стоя на ногах, может поступить в вуз.

После колледжа поступить в вуз проще (выпускники колледжей могут поступить либо по результатам самостоятельно сданного ЕГЭ, либо написать вступительные экзамены вуза. – Ред.). Человек поступит, но уже будет работать, зарабатывать и т. д. Если поступать по профилю, то зачислят на 1-й курс, а потом практически сразу переведут на 2-й или 3-й.

К слову, больше 87% родителей считают, что ребёнок обязательно должен получить именно высшее образование.

Источник: АиФ