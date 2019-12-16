За выходные в Бердске сгорели автомобиль и диван
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За выходные в Бердске сгорели автомобиль и диван

1:17:5212/16/2019
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В общежитии Бердска продолжает «работать» пироман.

Ещё в тот же день пожарным поступило заявление из МВД. Правоохранители сообщили о пожаре, произошедшем 11 ноября в доме № 35 по улице Попова. Там загорелось кресло на лестничной площадке рядом с окном. Судя по фотографиям, предмет мебели подожгли. Жители общежития не стали вызывать пожарных и сами потушили кресло. Площадь пожара составила один квадратный метр. Теперь полицейским предстоит найти поджигателя. Этот пожар стал уже четвёртым за месяц в этом общежитии.

В субботу, 14 декабря, в 14.08 загорелась комната в доме № 5 по улице Лесная 2-ая (Речкуновка). Огонь уничтожил мебель и вещи на площади 20 кв. метров. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.

Вечером 14 декабря пожарных вызвали в дом № 62 по улице К. Маркса. Там на кухне одной из квартир загорелся диван. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов подъезда и выбросили диван из окна. По счастью, никто не пострадал. Лишь кухня после пожара оказалась закопчена.

Источник: svidetel24.info

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