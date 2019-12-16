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Красота / Общество

10 способов сбросить 3 килограмма к Новому году

13:58 16.12.2019 Фото: pxhere.com
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Сбросить лишний вес за 1–2 дня не получится, а избавиться от его некоторой части за пару неделб до праздника вполне возможно. Для этого надо соблюсти несколько несложных правил.

10 способов сбросить 3 килограмма к Новому году
Ешьте пищу любую, разнообразную — и мясо, и рыбу, и овощи, и молочные продукты, не забывая о нормальном количестве, конечно

Вообще процесс похудания — это постепенное и длительное мероприятие. Это нужно понять, принять и не нервничать. Но иногда хочется привести себя в норму, хотя бы относительную, к определённому дню, например к Новому Году. Сбросить лишний вес за 1–2 дня не получится, а избавиться от его некоторой части за неделю до праздника вполне возможно. Для этого соблюдаем несколько обязательных правил.

Не едим сахар. Придётся отказаться абсолютно от всех продуктов, содержащих сахар. Забудьте про конфетки, пирожные, тортики, а также «ложечки сахара» в чай или кофе.

Исключаем кетчуп. Да-да, именно кетчуп, который почему-то никто не подозревает во вреде для фигуры. А он ей вредит! Потому что в нём есть так называемый «скрытый сахар». Причём некоторые производители вбухивают в кетчуп немилосердное количество сахара — до 30 г на 100 г продукта. Представляете? Кетчуп почти на треть состоит из сахара! Выбрасываем его из похудательного рациона напрочь!

Разделяем фрукты. От фруктов не отказываемся, но их придётся «отфильтровать». Особенно сладкие, например бананы, не едим. Похудательную неделю лучше провести на яблоках.

Отказываемся от риса. Категорически! Особенно «вреден» для фигуры белый шлифованный рис. Исключите его из рациона на всю похудательную неделю.

Ограничиваем жиры. Взрослому здоровому человеку в день требуется 90 г жиров. Во время похудательной недели уменьшите их количество до 30 г. Придётся взяться за математику и подсчитывать количество жира в продуктах, но, поверьте, игра стоит свеч.

Не едим жареную пищу. По той же причине — чтобы снизить количество жира. Калорийность любой жареной пищи увеличивается в разы. Например, в 100 г варёного картофеля 84 килокалории, а в том же количестве жареного — более 300! Посидите недельку на отварном мясе, рыбе и овощах.

Забываем о колбасе. Колбаса — это очень жирный продукт! Жира в ней содержится от 15 % (в варёной) до 50 % (в сырокопчёной)! На самом деле отказаться от колбасы очень просто. Привыкли есть бутерброды? Да пожалуйста — отварите кусок телятины со специями, охладите, а потом отрезайте ломтиками и кладите на хлеб (на чёрный — не на белый!).

Отказываемся от белого хлеба. Не едим его вообще всю неделю. Кстати, установлено, что на его переработку требуется столько же инсулина, сколько на чистый сахар.

Не едим соусы и приправы. Кроме кетчупа, нужно ещё отказаться и от других соусов, даже если они без сахара. Но есть другая причина для исключения — большинство соусов провоцируют аппетит из-за специй и приправ, включённых в них. Во время похудательной недели зверский аппетит нам ни к чему.

Ходим в день 2–3 километра. Не меньше. А лучше — больше. Помните, что жиры в организме сжигаются в мышцах. И особенно интенсивно в икроножных. Поэтому, если хотите похудеть — ходите больше (но не бегайте). Причём ходить нужно не на беговой дорожке, а по улице с её ямками, бугорками, бордюрами, ступеньками — то есть по неровной поверхности.

По большому счёту, других ограничений нет. Ешьте пищу любую, разнообразную — и мясо, и рыбу, и овощи, и молочные продукты, не забывая о нормальном количестве, конечно. Если не будете нарушать эти правила, сможете сбросить до 1 кг за неделю. И получите дополнительную радость в праздник. С наступающим Новым Годом вас!

Источник: АиФ

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