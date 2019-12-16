«Заказала» убийство надоевшего следователя экс-прокурор Владикавказа

Ольга Швецова во время личной встречи с руководителем преступного сообщества Аланом Гагиевым сделала «заказ» на бывшего мужа её сестры, по причине неприязненных отношений, сложившихся на почве развода последнего с её сестрой.

В ходе расследования уголовного дела в отношении преступного сообщества Аслана Гагиева задержана экс-прокурор

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с Управлением ФСБ по Республике Северная Осетия-Алания в ходе расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, в порядке ст. 91 УПК РФ задержана экс-прокурор Затеречного района города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Ольга Швецова.

По версии следствия, Швецова примерно в августе 2012 года во время личной встречи в г. Москве с руководителем преступного сообщества Гагиевым сделала «заказ» на совершение убийства бывшего мужа её сестры — Александра Леонова, по причине неприязненных отношений, сложившихся на почве развода последнего с её сестрой. Впоследствии 12 сентября 2012, Александр Леонов, являвшийся следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, был убит членами указанной преступной организации в Москве.

Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщалось, преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Республики Грузия Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. В результате 49 эпизодов преступной деятельности на территории г. Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания участниками сообщества убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие лица. К настоящему времени 24 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе пожизненному лишению свободы. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, 7 объявлены в международный розыск, а 7 убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов в период с 2010 года по 2014 год.

Сам Аслан Гагиев экстрадирован 20 июня 2018 в Российскую Федерацию из Австрийской Республики и заключен под стражу. В настоящее время он знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечение совершивших их лиц к уголовной ответственности.

Источник: Следком