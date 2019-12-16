Искали неделю: Мертвым нашел водителя Opel Corsa из Новосибирска СК в Забайкальском крае

Александра Сударева искали в Новосибирской области и соседних регионах. На теле нет признаков насильственной смерти. Расследованием занимается Следственный комитет Забайкалья.

Полицейские круглые сутки патрулируют улицы города

Полицейские обнаружили тело погибшего 20-летнего водителя Opel Corsa Александра Сударева из Новосибирска. Парень обнаружен в Забайкальском крае. В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» уточнили, что на трупе признаков насильственной смерти не выявлено.

— Тело найдено в Забайкальском крае. Признаков насильственной смерти нет, — сказал дежурный офицер 16 декабря.

Где находится автомобиль у местных полицейских информации нет, этим занимается Следственный комитет Забайкальского края.

Также о том, что Александр Сударев найден мертвым, «Курьер. Среда. Бердск» уточнила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

— Информацию мы получили от сотрудников полиции. Затем родные нам ее подтвердили, — рассказала Яблонских 16 декабря.

Алеся Яблонских отметила, что ими тоже проведены поисковые мероприятия и распространялась информация в сети.

Александр Сударев пропал 9 декабря — уехал из дома в Калининском районе Новосибирска на своём Opel Corsa тёмно-серого цвета и не вернулся. По какой именно причине погиб парень, разбираются следователи.