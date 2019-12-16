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Соседи очумели: Любителя утренней стереосистемы с конским ржанием отправили в СИЗО Нижнего Новгорода

17:45 16.12.2019 Фото: pixabay.com
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Над любителем лошадей проживает семья с двумя малолетними детьми. По его словам, малыши громко топают, и поэтому он решил отомстить: сперва включал на полную громкость классические произведения и песни немецкой метал-группы Rammstein.

Соседи очумели: Любителя утренней стереосистемы с конским ржанием отправили в СИЗО Нижнего Новгорода
Мучивший соседей конским ржанием в 5 утра нижегородец угодил в СИЗО

Полицейские вывели Юрия Кондратьева «под белы рученьки». Соседи никак не нарадуются этому событию.
В отношении нижегородца, который каждый день знакомил жителей многоквартирного дома со звуками ипподрома, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Подозреваемому Юрию Кондратьеву предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание двух и более лиц», он взят под стражу. Следствие выявило, что он причинял соседям психологические страдания на протяжении почти двух лет.

Соседи начали активно жаловаться только в последние несколько месяцев, за это время полиция получила около 50 вызовов. Но если раньше представители правопорядка навещали Юрия Кондратьева только лишь для того, чтобы выписать штраф и зафиксировать нарушение, то вечером 11 декабря полицейские скрутили его и вывели из квартиры. На данный момент он находится в СИЗО.

— Его обвиняют в психологическом насилии. Как нам сказали, это первый случай в России, когда человеку предъявляют такое обвинение, — объяснила соседка Наталья Басова.

Над любителем лошадей проживает семья с двумя малолетними детьми. По его словам, малыши громко топают, и поэтому он решил отомстить: сперва включал на полную громкость классические произведения и песни немецкой метал-группы Rammstein. Идея использовать конское ржание пришла потом.

Источник: life.ru

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