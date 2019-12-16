В 2020 году создадут систему по мониторингу трудоустройства выпускников в РФ

Система по мониторингу трудоустройства выпускников в РФ может быть создана до конца 2020 года, заявил глава Минтруда Максим Топили.
Он отметил, что министерство создает такую систему совместно с Минпросвещения и Минобрнауки. Министр отметил, что свою роль в этом может сыграть появление возможности электронной трудовой на базе Пенсионного фонда России, где будут собираться данные о работе человека.
«Эта система позволит нам в течение следующего, 2020 года, завершить работу по формированию мониторинга трудоустройства выпускников», — сказал Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ.
По его словам, сейчас данные по трудоустройству выпускников получают в результате опросов вузов. Система, которая должна быть создана до конца следующего года, будет базироваться на стыковке данных о дипломе, работодателей, уровне зарплаты.
«Мы тогда только увидим не то, что иногда вузы хотят рассказать о своих выпускниках, пропагандируя себя, мы увидим реальную картинку, какое количество людей, из какого вуза, по каким специальностям работают, с какой заработной платой… Это позволит нам гораздо более точно давать сигналы коллегам в образовательных структурах… для того, чтобы корректировать, наверное, в том числе, и цифры приема», — добавил Топилин.
Источник: РИА Новости