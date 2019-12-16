В 2020 году создадут систему по мониторингу трудоустройства выпускников в РФ

«Мы тогда только увидим не то, что иногда вузы хотят рассказать о своих выпускниках, пропагандируя себя, мы увидим реальную картинку, какое количество людей, из какого вуза, по каким специальностям работают, с какой заработной платой… Это позволит нам гораздо более точно давать сигналы коллегам в образовательных структурах… для того, чтобы корректировать, наверное, в том числе, и цифры приема», — добавил Топилин.