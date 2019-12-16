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Общество / Стиль жизни

Привязали пьяного дебошира к креслу самолета сотрудники экипажа в Новосибирске

21:14 16.12.2019 Фото: pxhere.com
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Мужчина пытался войти в кабину пилотов, поэтому во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях.

Привязали пьяного дебошира к креслу самолета сотрудники экипажа в Новосибирске

Авиадебоширу, задержанному в Новосибирске предъявлено обвинение

Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Толмачево» поступило сообщение о том, что экипажу самолета, прибывающего из Минеральных Вод, требуется помощь сотрудников полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров», — сказала Волк.
По ее словам, в самолете сотрудники полиции обнаружили зафиксированного в кресле пьяного мужчину, который бил ногами в стенку салона. Он выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно. Сообщается, что мужчина пытался войти в кабину пилотов, поэтому во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях.
Нарушителя доставили в дежурную часть полиции, где он продолжил вести себя вызывающе, использовал нецензурную лексику в адрес полицейских. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, материалы которого будут переданы в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.
Как добавили в СК, в настоящее время авиадебоширу предъявлено обвинение.
«Расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ранее… материалы уголовного дела были переданы для дальнейшего расследования в Следственный комитет из органов МВД», — говорится в сообщении.
Источник: РИА Новости
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