16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Столкнулись на перекрестке Subaru и Hyundai с наклейками «Uber» у бани на ул. Советской в Бердске

17:15 16.12.2019 Фото: стоп-кадр с видео
0

Как пояснил аварком, таксист поворачивал по стрелке на Советскую, Subaru шёл прямо по Советской. Кто не прав – разберутся сотрудники ГИБДД.

Столкнулись на перекрестке Subaru и Hyundai с наклейками «Uber» у бани на ул. Советской в Бердске
Авария произошла днем 16 декабря

— Авария у бани на Советской, — сообщил очевидец ДТП, рассказавший о нём в сообществе «ДПС Бердск-Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». – Subaru Impreza и Hyundai Solaris с наклейками от «Uber». Как пояснил аварком, таксист поворачивал по стрелке на Советскую, Subaru шёл прямо по Советской. Кто не прав – разберутся сотрудники ГИБДД.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», авария не вызвала серьёзных затруднений на перекрёстке Советской и Красноармейской с Суворова.

Автор видео Новосибирские новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто прав?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПраво на туалет: Переехала к детям из общежития после "сортирного байкота" 65-летняя Татьяна Катышева из Бердска
18:00 16-12-2019
Право на туалет: Переехала к детям из общежития после
Соседи очумели: Любителя утренней стереосистемы с конским ржанием отправили в СИЗО Нижнего Новгорода
17:45 16-12-2019
Соседи очумели: Любителя утренней стереосистемы с конским ржанием отправили в СИЗО Нижнего Новгорода
Резиновая Зина: На секс-кукле женится бодибилдер из Краснодара 1
17:42 16-12-2019
Резиновая Зина: На секс-кукле женится бодибилдер из Краснодара
Что внутри Земли?
17:38 16-12-2019
Что внутри Земли?
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей
17:34 16-12-2019
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей
БердскИскали неделю: Мертвым нашел водителя Opel Corsa из Новосибирска СК в Забайкальском крае
17:30 16-12-2019
Искали неделю: Мертвым нашел водителя Opel Corsa из Новосибирска СК в Забайкальском крае
Моя мама умерла от рака. Я боюсь умереть от него тоже. Почему мы боимся рака больше, чем инсульта?
17:29 16-12-2019
Моя мама умерла от рака. Я боюсь умереть от него тоже. Почему мы боимся рака больше, чем инсульта?
Альтернатива сладкому подарку Деда Мороза
17:24 16-12-2019
Альтернатива сладкому подарку Деда Мороза
О раке поджелудочной железы может сигнализировать боль в спине и животе
17:23 16-12-2019
О раке поджелудочной железы может сигнализировать боль в спине и животе
Приревновал и забил до смерти кулаками по голове любимую пьяный житель Новосибирской области
17:20 16-12-2019
Приревновал и забил до смерти кулаками по голове любимую пьяный житель Новосибирской области