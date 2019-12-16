Столкнулись на перекрестке Subaru и Hyundai с наклейками «Uber» у бани на ул. Советской в Бердске

Как пояснил аварком, таксист поворачивал по стрелке на Советскую, Subaru шёл прямо по Советской. Кто не прав – разберутся сотрудники ГИБДД.

Авария произошла днем 16 декабря

— Авария у бани на Советской, — сообщил очевидец ДТП, рассказавший о нём в сообществе «ДПС Бердск-Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». – Subaru Impreza и Hyundai Solaris с наклейками от «Uber». Как пояснил аварком, таксист поворачивал по стрелке на Советскую, Subaru шёл прямо по Советской. Кто не прав – разберутся сотрудники ГИБДД.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», авария не вызвала серьёзных затруднений на перекрёстке Советской и Красноармейской с Суворова.

Автор видео Новосибирские новости

