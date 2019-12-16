Альтернатива сладкому подарку Деда Мороза

Из года в год мы часто преподносим своим друзьям и близким сладкие презенты в виде конфет, шоколадок, тортов и пирожных. Такие подарки очень сильно радуют детей, как и все сладкое в этом мире. Но, откровенно говоря, это не совсем полезные продукты, и взрослым это хорошо известно.



Именно поэтому в канун 2020 года магазин «Вершки и Корешки» предлагает дарить своим родным не только вкусные, но и полезные подарки. На полках данного магазина можно найти именно такие товары, которым будут рады как сладкоежки, так и те, кто старается ограничивать себя в употреблении «вредных» продуктов.

