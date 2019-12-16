Альтернатива сладкому подарку Деда Мороза

Из года в год мы часто преподносим своим друзьям и близким сладкие презенты в виде конфет, шоколадок, тортов и пирожных. Такие подарки очень сильно радуют детей, как и все сладкое в этом мире. Но, откровенно говоря, это не совсем полезные продукты, и взрослым это хорошо известно.
Именно поэтому в канун 2020 года магазин «Вершки и Корешки» предлагает дарить своим родным не только вкусные, но и полезные подарки. На полках данного магазина можно найти именно такие товары, которым будут рады как сладкоежки, так и те, кто старается ограничивать себя в употреблении «вредных» продуктов.
Именно поэтому в канун 2020 года магазин «Вершки и Корешки» предлагает дарить своим родным не только вкусные, но и полезные подарки. На полках данного магазина можно найти именно такие товары, которым будут рады как сладкоежки, так и те, кто старается ограничивать себя в употреблении «вредных» продуктов.
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Для тех, кто любит побаловать себя не только сладким десертом, но и заботиться о своем здоровье, отлично подойдет «Десерт без сахара Кедровые орешки в сиропе из топинамбура». Топинамбур издавна известен своими целебными свойствами, поскольку из-за веществ, находящихся в его составе, у больных людей полностью регулируется обмен веществ и наблюдается улучшение работоспособности кишечника и желудка. Кедровые орешки способствуют снятию стресса, эмоционального напряжения и усталости после долгого рабочего дня. Также такое лакомство активизирует умственную деятельность и концентрирует внимание.
Любое застолье, обычно, заканчивается чаепитием. «Нежнейшее кедровое пралине KEDRINI из молочного шоколада с кедровым орехом» как никогда придется к месту для такого мероприятия. Мягкий вкус кедровых орешков обрамляет настоящий шоколад. Его вкус перенесет вас в сказочную атмосферу, где вы сможете почувствовать себя на знатном балу, где преподносят только самые изысканные угощения. Вкус данного пралине заставит с двойной активностью заработать ваши вкусовые рецепторы. А добавка в виде кедровых орешков, отлично скажется на эмоциональном состоянии и улучшит настроение.
Любое застолье, обычно, заканчивается чаепитием. «Нежнейшее кедровое пралине KEDRINI из молочного шоколада с кедровым орехом» как никогда придется к месту для такого мероприятия. Мягкий вкус кедровых орешков обрамляет настоящий шоколад. Его вкус перенесет вас в сказочную атмосферу, где вы сможете почувствовать себя на знатном балу, где преподносят только самые изысканные угощения. Вкус данного пралине заставит с двойной активностью заработать ваши вкусовые рецепторы. А добавка в виде кедровых орешков, отлично скажется на эмоциональном состоянии и улучшит настроение.
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Подарочный набор «ROYAL FOREST шоколад из обжаренного кэроба» - это вкусная и полезная альтернатива обычному шоколаду. Натуральная сладость кэроба ни чем не отличается от обычного сахара, но пользу для здоровья приносит колоссальную. Кэроб не вызывает аллергию и привыкание, не содержит кофеин и глютен. Это абсолютно безвредный продукт, подходящий в виде лакомства как детям, так и взрослым. По своему вкусу он похож на сладкий какао – порошок с незабываемым шоколадным вкусом.
Для людей, которые любят устраивать перекусы между приемами пищи и просто употреблять вкусную закуску существуют «Северные чипсы фруктовые». В состав данных чипсов входят груша, клубника, слива и яблоко. Данные фрукты сохраняют в себе всю пользу свежих плодов и их вкусовые качества, поскольку выбираются только самые зрелые и целые плоды. Для обработки данных продуктов применяются самые современные технологии, которые позволяют им длительное время храниться и не терять своей ценности. Данные сладости могут употреблять люди даже с сахарным диабетом, поскольку в них присутствует только натуральная фруктоза.
Для людей, которые любят устраивать перекусы между приемами пищи и просто употреблять вкусную закуску существуют «Северные чипсы фруктовые». В состав данных чипсов входят груша, клубника, слива и яблоко. Данные фрукты сохраняют в себе всю пользу свежих плодов и их вкусовые качества, поскольку выбираются только самые зрелые и целые плоды. Для обработки данных продуктов применяются самые современные технологии, которые позволяют им длительное время храниться и не терять своей ценности. Данные сладости могут употреблять люди даже с сахарным диабетом, поскольку в них присутствует только натуральная фруктоза.
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А для тех, кто предпочитает завершить торжество кружкой хорошего напитка как раз кстати, придется «Травяной чай Abis organic кедровый». Травяные чаи Abis organic – это богатые натуральными компонентами составы, где гармонично сочетаются польза, удивительный вкус и приятный аромат. Сборы имеют широкий спектр действия и оказывают благотворное влияние на организм. Кедровый чай, который в древности называли «таёжным напитком долголетия», эффективно повышает тонус, придаёт жизненные силы и укрепляет иммунную систему, что помогает бороться с различными заболеваниями.
Любой подарок – это, в первую очередь, знак внимания к своим близким людям. Поэтому выбирать его необходимо тщательным образом, учитывая индивидуальные особенности каждого человека. Но, без сомнения, подарок, который порадует своей сладостью и полезностью каждого, вы найдете в магазине «Вершки и Корешки».
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www.abisorganic.ru
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Единый телефон:
8-800-500-23-26
г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
На правах рекламы. Фото с www.abisorganic.ru