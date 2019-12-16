Право на туалет: Переехала к детям из общежития после «сортирного байкота» 65-летняя Татьяна Катышева из Бердска

После долгих скандалов с соседкой старушка выставила комнату на продажу. Вскоре там полыхал пожар. Полицейские бабушке отказали в возбуждении уголовного дела.

Старушке в Бердске не дают сходить в туалет соседи по общежитию

Живет у детей из-за скандальной соседки, не дающей сходить в туалет, старушка Татьяна Катышева. Напомним, не дает сходить в туалет пенсионерке живущая рядом Лариса в общежитии на К. Маркса №62 Бердска.

Здесь регулярно гремели скандалы. Женщина не вложилась 2,5 тыс. рублей на ремонт в секции и стала ходить в другую. Это не понравилось соседке Ларисе и та стала ее не пускать. Вскоре Татьяна выставила комнату на продажу.

— Я живу в основном у детей, с внуками помогаю. Но комнату хотелось бы продать объявление повесила, — рассказала Татьяна Ивановна «Курьер. Среда. Бердск» сегодня 16 декабря.

В один из скандалов сын бабушки не выдержал и вырвал замок на секции. На нервной почве у женщины начались проблемы с сердцем.

Прокурор Бердска Роман Сивак сказал «Курьер. Среда. Бердск», что это нарушение прав человека и бабушка может обратиться в суд. Но полицейские так и не начали расследование — отказала в возбуждении дела за оскорбления старушки Татьяны Катышевой полиция Бердска.

Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», в общежитии был пожар — срочно эвакуировались 20 жителей общежития из-за горящего дивана по ул. К.Маркса в Бердске. По словам Татьяны Ивановны это уже третий пожар за последние годы.

На этом мы завершаем наш рассказ о судьбе Татьяны Катывшевой. Возможно, ей удастся продать комнату и найти жилье в спокойном месте.