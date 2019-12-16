Резиновая Зина: На секс-кукле женится бодибилдер из Краснодара

Своей кукле Марго 34 -летний бодибилдер Юрий Толочкин из Казахстана дарит букеты, пишет песни и покупает шикарные подарки.

Бодибилдер со своей возлюбленной всегда вместе

Путешествует, ходит в кафе, пишет душещипательные посты и дарит букеты своей возлюбленной 34 -летний бодибилдер Юрий Толочкин из Казахстана. Они встречаются более полугода и бодибилдер уже сделал предложение руки и сердца кукле Марго.

Довольно активно идет подготовка к свадьбе, они выбирают кольца, свадебное платье и составляют списки гостей.

В предвкушении свадьбы возлюбленные выбирают кольца

Большинство свободного времени Юрий проводит с куклой Марго, они гуляют, ходят в салоны красоты. Если не приглядываться, можно подумать, что кукла — это настоящая девушка.

«Мы в Москве. Здесь мы как пара тоже вызываем удивление и яркие эмоции. А ещё я понял, что парнем Марго однозначно должен быть качок. Другой её не потянет. Теперь мне стало ясно почему у неё не сложились отношения с другими парнями. » — говорит Юрий Толочкин.

Большинство свободного времени Юрий проводит с куклой Марго

Подписчики Юрия неустанно комментируют посты в социальных сетях:

-«Может, вам обратиться к психотерапевту?»,

-«Извините, а что происходит? Он серьезно?»,

-«Человек явно не в себе»,

-«Товарищи, это полный маразм! Сколько женщин без мужиков остаются, а они себе силикон заводят!»