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Резиновая Зина: На секс-кукле женится бодибилдер из Краснодара

17:42 16.12.2019 Фото: https://www.instagram.com/yurii_tolochko/?hl=ru
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Своей кукле Марго 34 -летний бодибилдер Юрий Толочкин из Казахстана дарит букеты, пишет песни и покупает шикарные подарки.

Резиновая Зина: На секс кукле женится бодибилдер из Краснодара
Бодибилдер со своей возлюбленной всегда вместе
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Резиновая Зина: На секс кукле женится бодибилдер из Краснодара

Резиновая Зина: На секс-кукле женится бодибилдер из КраснодараМне изменили: по уровню стресса измена стоит на втором месте после смерти родного человекаЕщё 9 новостей

Путешествует, ходит в кафе, пишет душещипательные посты и дарит букеты своей возлюбленной 34 -летний бодибилдер Юрий Толочкин из Казахстана. Они встречаются более полугода и бодибилдер уже сделал предложение руки и сердца кукле  Марго.

Довольно активно идет подготовка  к свадьбе, они выбирают кольца, свадебное платье и составляют списки гостей.

Резиновая Зина: На секс кукле женится бодибилдер из Краснодара

В предвкушении свадьбы возлюбленные выбирают кольца

Большинство свободного времени Юрий проводит с куклой Марго, они гуляют, ходят в салоны красоты. Если не приглядываться, можно подумать, что кукла — это настоящая девушка.

«Мы в Москве. Здесь мы как пара тоже вызываем удивление и яркие эмоции. А ещё я понял, что парнем Марго однозначно должен быть качок. Другой её не потянет. Теперь мне стало ясно почему у неё не сложились отношения с другими парнями. » — говорит Юрий Толочкин.

Резиновая Зина: На секс кукле женится бодибилдер из Краснодара

Большинство свободного времени Юрий проводит с куклой Марго

Подписчики Юрия неустанно комментируют посты в социальных сетях:

-«Может, вам обратиться к психотерапевту?»,

-«Извините, а что происходит? Он серьезно?»,

-«Человек явно не в себе»,

-«Товарищи, это полный маразм! Сколько женщин без мужиков остаются, а они себе силикон заводят!»

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Новый мэр, 16 декабря 2019 18:11
Ещё ндо тещу резиновую и на пластмассовом авто, с ними на дачу

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