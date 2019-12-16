Резиновая Зина: На секс-кукле женится бодибилдер из Краснодара

Путешествует, ходит в кафе, пишет душещипательные посты и дарит букеты своей возлюбленной 34 -летний бодибилдер Юрий Толочкин из Казахстана. Они встречаются более полугода и бодибилдер уже сделал предложение руки и сердца кукле Марго.
Довольно активно идет подготовка к свадьбе, они выбирают кольца, свадебное платье и составляют списки гостей.
Большинство свободного времени Юрий проводит с куклой Марго, они гуляют, ходят в салоны красоты. Если не приглядываться, можно подумать, что кукла — это настоящая девушка.
«Мы в Москве. Здесь мы как пара тоже вызываем удивление и яркие эмоции. А ещё я понял, что парнем Марго однозначно должен быть качок. Другой её не потянет. Теперь мне стало ясно почему у неё не сложились отношения с другими парнями. » — говорит Юрий Толочкин.
Подписчики Юрия неустанно комментируют посты в социальных сетях:
-«Может, вам обратиться к психотерапевту?»,
-«Извините, а что происходит? Он серьезно?»,
-«Человек явно не в себе»,
-«Товарищи, это полный маразм! Сколько женщин без мужиков остаются, а они себе силикон заводят!»