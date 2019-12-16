Приревновал и забил до смерти кулаками по голове любимую пьяный житель Новосибирской области

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 13 декабря 2019 года в дневное время 30-летняя женщина находилась вместе со своим 29-летним возлюбленным дома в селе Скала Колыванского района Новосибирской области, распивали спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя, у мужчины возникло чувство ревности, и он нанес потерпевшей множественные удары кулаком в голову. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками полиции на месте происшествия и доставлен к следователю СКР. В настоящее время 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 111 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, сообщает СК России по Новосибирской области.