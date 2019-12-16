Хулиганы сняли с мужчины куртку в автобусе в Бердске, а потом помирились с ним

Читательница «Свидетеля» Людмила рассказала, как воскресным вечером 15 декабря около 18 часов столкнулась с хулиганами в автобусе № 1.
Читательница «Свидетеля» Людмила рассказала, как воскресным вечером 15 декабря около 18 часов столкнулась с хулиганами в автобусе № 1.
Двое пьяных мужчин сели на остановке «Пионерская» и начали приставать к пассажирам. Особенно им не понравился незнакомый мужчина. Хулиганы несколько раз ударили его по телу и лицу, сняли куртку. Потерпевший начал кричать, что у него там документы. Это распалило злоумышленников ещё больше. Хорошо, что водитель быстро отреагировал и вызвал полицию. После этого ставшая очевидцем произошедшего Людмила вышла из автобуса.
Директор Бердского автотранспортного предприятия Елена Бороздина пояснила, что водитель вызвал полицию через диспетчера, действуя чётко по инструкции. Он остановил автобус на улице Свердлова около медучилища. В это время подъехали сотрудники полиции.
Начальник ОВД по Бердску Владимир Соколов сообщил, что его подчинённые выехали по сообщению диспетчера и опросили участников конфликта. Никаких претензий никто ни к кому не предъявил. Пока никакого процессуального решения сотрудники полиции не приняли, но преступления не усмотрели. По всей видимости, в возбуждении уголовного дела будет отказано.