Хулиганы сняли с мужчины куртку в автобусе в Бердске, а потом помирились с ним
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Хулиганы сняли с мужчины куртку в автобусе в Бердске, а потом помирились с ним

6:39:3312/16/2019
0

<div></div>

Читательница «Свидетеля» Людмила рассказала, как воскресным вечером 15 декабря около 18 часов столкнулась с хулиганами в автобусе № 1.

Двое пьяных мужчин сели на остановке «Пионерская» и начали приставать к пассажирам. Особенно им не понравился незнакомый мужчина. Хулиганы несколько раз ударили его по телу и лицу, сняли куртку. Потерпевший начал кричать, что у него там документы. Это распалило злоумышленников ещё больше. Хорошо, что водитель быстро отреагировал и вызвал полицию. После этого ставшая очевидцем произошедшего Людмила вышла из автобуса.

Директор Бердского автотранспортного предприятия Елена Бороздина пояснила, что водитель вызвал полицию через диспетчера, действуя чётко по инструкции. Он остановил автобус на улице Свердлова около медучилища. В это время подъехали сотрудники полиции.

Начальник ОВД по Бердску Владимир Соколов сообщил, что его подчинённые выехали по сообщению диспетчера и опросили участников конфликта. Никаких претензий никто ни к кому не предъявил. Пока никакого процессуального решения сотрудники полиции не приняли, но преступления не усмотрели. По всей видимости, в возбуждении уголовного дела будет отказано.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Что категорически нельзя делать 24 февраля на Велеса? И о чем нужно молиться сегодня?
    9:20:04 2/24/2021
    Что категорически нельзя делать 24 февраля на Велеса? И о чем нужно молиться сегодня?
    Цены на тепло и свет могут вырасти в России
    9:09:17 2/24/2021
    Цены на тепло и свет могут вырасти в России
    Кому запрещено прививаться от коронавируса, рассказал Минздрав
    9:00:41 2/24/2021
    Кому запрещено прививаться от коронавируса, рассказал Минздрав
    БердскКакие дети получили 25 000, 35 000 и 56 000 рублей от Путина в 2020 году. Сравниваем поддержку россиян в коронавирус с США, ФРГ и Латвией
    8:53:00 2/24/2021
    Какие дети получили 25 000, 35 000 и 56 000 рублей от Путина в 2020 году. Сравниваем поддержку россиян в коронавирус с США, ФРГ и Латвией
    Магнитная буря 24 февраля: От головной боли до тошноты, какие последствия принесет умеренная геомагнитная буря?
    8:50:51 2/24/2021
    Магнитная буря 24 февраля: От головной боли до тошноты, какие последствия принесет умеренная геомагнитная буря?
    Какой сегодня церковный праздник? Можно ли работать 24 февраля 2021 года в среду?
    8:20:23 2/24/2021
    Какой сегодня церковный праздник? Можно ли работать 24 февраля 2021 года в среду?
    Полиция раскрыла новый способ мошенничества в соцсетях
    8:00:38 2/24/2021
    Полиция раскрыла новый способ мошенничества в соцсетях
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 февраля 2021 в России и мире
    7:40:28 2/24/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 февраля 2021 в России и мире
    БердскАномальная погода: что ждет 24 февраля жителей Бердска, рассказываем
    6:30:53 2/24/2021
    Аномальная погода: что ждет 24 февраля жителей Бердска, рассказываем
    День рождения лотереи 24 февраля: Интересные факты о лотереях и лотерейных билетах
    11:45:40 2/23/2021
    День рождения лотереи 24 февраля: Интересные факты о лотереях и лотерейных билетах