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Спасла от трагедии: Валерия благодарит возлюбленную своего сына за маневр в ДТП

20:30 16.12.2019 Фото: wikipedia.org
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«Она увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет. Неизвестно, чем бы это все закончилось. Он не был пристегнут», – рассказала Валерия.

Спасла от трагедии: Валерия благодарит возлюбленную своего сына за маневр в ДТП

Валерия благодарна возлюбленной сына, поскольку ей удалось предотвратить трагедию

Певица Валерия прокомментировала в эфире телеканала НТВ первую из трех аварий, случившихся за минувшую неделю с ее сыном Арсений Шульгин.
Инцидент произошел восьмого декабря, когда Шульгин направлялся в Санкт-Петербург на выступление матери. Автомобиль, за рулем которого находилась его девушка Лиана, врезался в барьерное ограждение.
По словам артистки, она благодарна возлюбленной Арсения, поскольку ей удалось предотвратить трагедию.

«Она увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет. Неизвестно, чем бы это все закончилось. Он не был пристегнут», – рассказала Валерия.

Певица уточнила, что пострадавшие не были в состоянии алкогольного опьянения. Она считает, что трасса не была подготовлена к неблагоприятным погодным условиям, поскольку «не была посыпана реагентами».
В результате первого ДТП молодые люди получили травмы и попали в больницу. Сразу же после выписки Шульгин стал участником второй аварии: в его такси въехал автобус.
Накануне Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. По его словам, ничего серьезного не произошло. Машины лишь слегка ударились друг о друга.
Источник: РИА Новости
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