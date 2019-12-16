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Рвался в кабину к пилотам дебошир на рейсе «Минеральные воды-Новосибирск». На видео пассажира привязали к креслу

20:40 16.12.2019 Фото: скрин
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Обвиняемый высказывал в адрес окружающих лиц нецензурные выражения, демонстрировал пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна, на их замечания не реагировал.

Рвался в кабину к пилотам дебошир на рейсе Минеральные воды Новосибирск. На видео пассажира привязали к креслу
Рвался в кабину к пилотам дебошир на рейсе «Минеральные воды- Новосибирск». Пассажира привязали к креслу

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ранее по ходатайству следственных органов СК России материалы уголовного дела были переданы для дальнейшего расследования в Следственный комитет из органов МВД, сообщает ЗС СУ на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, что 15 декабря 2019 года в вечернее время обвиняемый, находясь на борту воздушного судна, следовавшего рейсом «Минеральные Воды-Новосибирск», грубо нарушил общественный порядок. Обвиняемый высказывал в адрес окружающих лиц нецензурные выражения, демонстрировал пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна, на их замечания не реагировал. Дебошира пришлось привязать к креслу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

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От редакции

Мозг где забыл?

Психиатр, 16 декабря 2019 20:55
Этот чёрт ваще какой-то дикий. Жаль, что катапульты нет. Так бы скинули придурка да и всё.)

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