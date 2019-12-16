С августа не могу получить социальную транспортную карту в Бердске

Я почему — то должен ездить в АТП и приобретать проездной там, позориться с этими бумажными талончиками, а безлимитных проездных там почему — то всегда нет.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Олег:

Здравствуйте, ситуация такая : мне с августа месяца не выдают социальную транспортную карту, нарушая все сроки выдачи. В отделе социальной поддержки населения ссылаются на то, что производитель карт нарушил сроки и к нему составлена претензия. И на этом всё. Я почему — то должен ездить в АТП и приобретать проездной там, позориться с этими бумажными талончиками, а безлимитных проездных там почему — то всегда нет. Я хочу купить безлимитный проездной, а мне предлагают \» лимитный \». Может быть, кто — то знает, когда те, кто написал заявление в августе, наконец, получат свои проездные?

От редакции: Мы выясним завтра информацию.