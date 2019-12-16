16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

С августа не могу получить социальную транспортную карту в Бердске

20:54 16.12.2019
0

Я почему — то должен ездить в АТП и приобретать проездной там, позориться с этими бумажными талончиками, а безлимитных проездных там почему — то всегда нет.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Олег:
Здравствуйте, ситуация такая : мне с августа месяца не выдают социальную транспортную карту, нарушая все сроки выдачи. В отделе социальной поддержки населения ссылаются на то, что производитель карт нарушил сроки и к нему составлена претензия. И на этом всё. Я почему — то должен ездить в АТП и приобретать проездной там, позориться с этими бумажными талончиками, а безлимитных проездных там почему — то всегда нет. Я хочу купить безлимитный проездной, а мне предлагают \» лимитный \». Может быть, кто — то знает, когда те, кто написал заявление в августе, наконец, получат свои проездные?

От редакции: Мы выясним завтра информацию.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы в такой же ситуации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ипотеку со ставкой в 2% уже одобрили 19 молодым семьям в Амурской области
22:09 16-12-2019
Ипотеку со ставкой в 2% уже одобрили 19 молодым семьям в Амурской области
Чем удивить девушку на Новый год?
22:04 16-12-2019
Чем удивить девушку на Новый год?
Opel запустил старт продаж своих авто - новинок в шести городах России
21:42 16-12-2019
Opel запустил старт продаж своих авто - новинок в шести городах России
Как выбрать качественный чай?
21:34 16-12-2019
Как выбрать качественный чай?
В 2020 году создадут систему по мониторингу трудоустройства выпускников в РФ
21:23 16-12-2019
В 2020 году создадут систему по мониторингу трудоустройства выпускников в РФ
Путин заморозил накопительную пенсию до 2023 года 2
21:18 16-12-2019
Путин заморозил накопительную пенсию до 2023 года
Привязали пьяного дебошира к креслу самолета сотрудники экипажа в Новосибирске
21:14 16-12-2019
Привязали пьяного дебошира к креслу самолета сотрудники экипажа в Новосибирске
Путин закрыл границу для уволенных с военной службы в органах ФСБ 1
21:10 16-12-2019
Путин закрыл границу для уволенных с военной службы в органах ФСБ
С августа не могу получить социальную транспортную карту в Бердске
20:54 16-12-2019
С августа не могу получить социальную транспортную карту в Бердске
Рвался в кабину к пилотам дебошир на рейсе "Минеральные воды-Новосибирск". На видео пассажира привязали к креслу 1
20:40 16-12-2019
Рвался в кабину к пилотам дебошир на рейсе