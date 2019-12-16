16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Путин закрыл границу для уволенных с военной службы в органах ФСБ

21:10 16.12.2019 Фото: Pixabay
1 0

В действующем законодательстве уже установлено временное ограничение права гражданина РФ на выезд из страны в случае, если он проходит государственную службу в органах ФСБ.

Путин закрыл границу для уволенных с военной службы в органах ФСБ
Путин подписал закон о временном запрете на выезд из России для экс-сотрудников ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС. 
Такое временное ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы. Порядок принятия соответствующих решений закон относит к компетенции ФСБ.

Как пояснила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, в действующем законодательстве уже установлено временное ограничение права гражданина РФ на выезд из страны в случае, если он проходит государственную службу в органах ФСБ. Предусмотрена возможность установления запрета на выезд до окончания срока соответствующего контракта военнослужащего. Сенатор отметила, что законом предполагается расширить перечень этих ограничений на момент увольнения со службы.

Как подчеркнул глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, эта мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно запрещать?

Аноним, 16 декабря 2019 21:44
Этот закон уже давно в действии. А че нового ничего нет? Ну для смердов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ипотеку со ставкой в 2% уже одобрили 19 молодым семьям в Амурской области
22:09 16-12-2019
Ипотеку со ставкой в 2% уже одобрили 19 молодым семьям в Амурской области
Чем удивить девушку на Новый год?
22:04 16-12-2019
Чем удивить девушку на Новый год?
Opel запустил старт продаж своих авто - новинок в шести городах России
21:42 16-12-2019
Opel запустил старт продаж своих авто - новинок в шести городах России
Как выбрать качественный чай?
21:34 16-12-2019
Как выбрать качественный чай?
В 2020 году создадут систему по мониторингу трудоустройства выпускников в РФ
21:23 16-12-2019
В 2020 году создадут систему по мониторингу трудоустройства выпускников в РФ
Путин заморозил накопительную пенсию до 2023 года 2
21:18 16-12-2019
Путин заморозил накопительную пенсию до 2023 года
Привязали пьяного дебошира к креслу самолета сотрудники экипажа в Новосибирске
21:14 16-12-2019
Привязали пьяного дебошира к креслу самолета сотрудники экипажа в Новосибирске
Путин закрыл границу для уволенных с военной службы в органах ФСБ 1
21:10 16-12-2019
Путин закрыл границу для уволенных с военной службы в органах ФСБ
С августа не могу получить социальную транспортную карту в Бердске
20:54 16-12-2019
С августа не могу получить социальную транспортную карту в Бердске
Рвался в кабину к пилотам дебошир на рейсе "Минеральные воды-Новосибирск". На видео пассажира привязали к креслу 1
20:40 16-12-2019
Рвался в кабину к пилотам дебошир на рейсе