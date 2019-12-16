16.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Как выбрать качественный чай?

21:34 16.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Приготовить крепкую заварку «впрок» и несколько дней использовать её, разбавляя кипятком, не лучший способ употребления чая. Максимально вкусным и полезным будет только свежеприготовленный чай.

Как выбрать качественный чай?
Сухие чайные листья качественного продукта- практически одинакового оттенка, размера, плотности и скрученности

Чай- один из самых популярных напитков во всем мире. Пожалуй, чаще чем чай, люди пьют только воду.

Чай — пищевой продукт, изготовленный из листьев растения camellia sinensis, и не содержащий других пищевых компонентов.

В зависимости от степени ферментации чайных листьев принято выделять шесть основных видов чая: чёрный, зелёный, пуэр, белый, улун и жёлтый.

На что обратить внимание при выборе чая?

Упаковка чая должна быть целой, не деформированной и изготовленной из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами.

На маркировке должны быть указаны следующие сведения: наименование продукта, состав, наименование и адрес изготовителя, дата упаковки (месяц и год), масса нетто, сведения о подтверждении соответствия, знак обращения на рынке, условия хранения, срок годности или дата окончания срока годности, способ приготовления.

Сухие чайные листья качественного продукта- практически одинакового оттенка, размера, плотности и скрученности. Поломанных листьев, стеблей, посторонних включений и чайной крошки быть не должно.

Настой напитка, приготовленного из качественного сырья, обладает высокой прозрачностью, ярким тёмным, однородным цветом, нежным ароматом и терпким вкусом. Запахи гари, плесени и сырости- признаки некачественного чая.

Чай дольше сохраняет свои вкусовые качества при хранении в тёмном, сухом, прохладном месте.

Высокая биологическая и пищевая ценность чая обусловлена присутствием в нём ряда биологически активных веществ, к важнейшим из которых относятся: катехины, кофеин, L-теанин, танины, теафлавины.

Комплексное воздействие этих, и некоторых других компонентов позволяют чаю проявлять антиоксидантную, противовоспалительную, антимикробную, антиканцерогенную, антигипертензивную, нейрозащитную и термогенную активность.

Максимально сохранить вкусовые и биологически активные вещества чая, позволит правильное приготовление настоя, которое отличается в зависимости от вида чая.

Ферментированные виды чая (чёрный, пуэр, улун) лучше заваривать водой, температурой около 90 Со.

Для зелёного и белого чая температура воды не должна быть выше 75–80 Со.

Если использовать для заваривания кипящую воду, есть риск получить излишне горький напиток с низкими вкусовыми качествами.

Приготовить крепкую заварку «впрок» и несколько дней использовать её, разбавляя кипятком, не лучший способ употребления чая.

Приготовленный таким способом напиток, не только лишается аромата и антиоксидантных свойств, но и становится питательной средой для потенциально болезнетворных бактерий.

Максимально вкусным и полезным будет только свежеприготовленный чай.

Источник: Роспотребнадзор

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А какой чай ваш любимый?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ипотеку со ставкой в 2% уже одобрили 19 молодым семьям в Амурской области
22:09 16-12-2019
Ипотеку со ставкой в 2% уже одобрили 19 молодым семьям в Амурской области
Чем удивить девушку на Новый год?
22:04 16-12-2019
Чем удивить девушку на Новый год?
Opel запустил старт продаж своих авто - новинок в шести городах России
21:42 16-12-2019
Opel запустил старт продаж своих авто - новинок в шести городах России
Как выбрать качественный чай?
21:34 16-12-2019
Как выбрать качественный чай?
В 2020 году создадут систему по мониторингу трудоустройства выпускников в РФ
21:23 16-12-2019
В 2020 году создадут систему по мониторингу трудоустройства выпускников в РФ
Путин заморозил накопительную пенсию до 2023 года 2
21:18 16-12-2019
Путин заморозил накопительную пенсию до 2023 года
Привязали пьяного дебошира к креслу самолета сотрудники экипажа в Новосибирске
21:14 16-12-2019
Привязали пьяного дебошира к креслу самолета сотрудники экипажа в Новосибирске
Путин закрыл границу для уволенных с военной службы в органах ФСБ 1
21:10 16-12-2019
Путин закрыл границу для уволенных с военной службы в органах ФСБ
С августа не могу получить социальную транспортную карту в Бердске
20:54 16-12-2019
С августа не могу получить социальную транспортную карту в Бердске
Рвался в кабину к пилотам дебошир на рейсе "Минеральные воды-Новосибирск". На видео пассажира привязали к креслу 1
20:40 16-12-2019
Рвался в кабину к пилотам дебошир на рейсе