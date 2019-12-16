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Ипотеку со ставкой в 2% уже одобрили 19 молодым семьям в Амурской области

22:09 16.12.2019 Фото: pxhere.com
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Всего, по данным на понедельник, за консультацией по льготной ипотеке обратились более 300 человек, под критерии программы в регионе подходят 1493 семьи.

Ипотеку со ставкой в 2% уже одобрили 19 молодым семьям в Амурской области

Заявки по программе льготной ипотеки под 2% для дальневосточников принимаются в Амурской области в Азиатско-Тихоокеанском банке

Ипотеку под 2% годовых одобрили 19 молодым семьям в Амурской области, сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей Приамурья.
«Заявки по программе льготной ипотеки для дальневосточников принимаются в Амурской области в Азиатско-Тихоокеанском банке и, с сегодняшнего дня, в ВТБ. Банк «Дом.РФ» физически в регионе не представлен, подать заявку можно дистанционно. На 16 декабря на получение льготной ипотеки принято 32 заявки, одобрено 19. По одной заявке банк, не раскрывая причин, отказал в выдаче ипотеки», — отметили в министерстве.
Как уточнили в ведомстве, всего, по данным на понедельник, за консультацией по льготной ипотеке обратились более 300 человек, под критерии программы в регионе подходят 1493 семьи.
В начале декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях программы «Дальневосточная ипотека» для молодых семей со ставкой в 2%. В рамках программы планируется выдать кредитов на общую сумму до 450 миллиардов рублей, это около 147 тысяч кредитов.
Инициатором программы льготной ипотеки для молодой семьи и получателей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» по рекордно низкой ставке 2% годовых был президент РФ Владимир Путин, который заявил об этом 5 сентября на Восточном экономическом форуме и поручил правительству обеспечить запуск программы до 15 декабря.
Источник: РИА Новости
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