Ипотеку со ставкой в 2% уже одобрили 19 молодым семьям в Амурской области

Всего, по данным на понедельник, за консультацией по льготной ипотеке обратились более 300 человек, под критерии программы в регионе подходят 1493 семьи.

Заявки по программе льготной ипотеки под 2% для дальневосточников принимаются в Амурской области в Азиатско-Тихоокеанском банке Ипотеку под 2% годовых одобрили 19 молодым семьям в Амурской области, сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей Приамурья.

«Заявки по программе льготной ипотеки для дальневосточников принимаются в Амурской области в Азиатско-Тихоокеанском банке и, с сегодняшнего дня, в ВТБ. Банк «Дом.РФ» физически в регионе не представлен, подать заявку можно дистанционно. На 16 декабря на получение льготной ипотеки принято 32 заявки, одобрено 19. По одной заявке банк, не раскрывая причин, отказал в выдаче ипотеки», — отметили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, всего, по данным на понедельник, за консультацией по льготной ипотеке обратились более 300 человек, под критерии программы в регионе подходят 1493 семьи.

В начале декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях программы «Дальневосточная ипотека» для молодых семей со ставкой в 2%. В рамках программы планируется выдать кредитов на общую сумму до 450 миллиардов рублей, это около 147 тысяч кредитов.