А ваша кухня обставлена по Фэн-шую? Мойка рядом с плитой — это конфликт воды и огня?

Фэн-шуй есть в любом доме, вопрос лишь в том, какой он. Чтобы добавилось воздуха в доме, порой достаточно снять с холодильника магнитики или «проредить» поля фиалок на подоконниках.

Плита в центре кухни удобна, но, к сожалению, здесь она подвержена влиянию всевозможных энергий со всех направлений Благодаря появлению многофункциональных устройств, которые еще век назад могли представить лишь в романах фантастов, ситуация с заблуждениями вокруг фэн-шуй кухни лишь усложнилась. Чтобы покончить с ними одним махом, мы обратились к Виталию Дяченко, автору книги «Скептический фэн-шуй или работа над ошибками» и эксперту Лаборатории фэн-шуй.

«Фэн-шуй есть в любом доме, вопрос лишь в том, какой он. Если каждый квадратный метр вопит «фэн-шуй! фэн-шуй!», а вы не можете сконцентрироваться, обдумать планы на будущее, если китайские статуэтки и монетки поглощают все ваше внимание и блокируют творчество, погружая в воспоминания о прошлом и самолюбование «какой я классный!» — считайте, что вы провалили задание» — начинает разговор Дяченко.

Миф номер 1. Мойка рядом с плитой — это конфликт воды и огня

Согласно теории пяти элементов фэн-шуй, якобы не рекомендуется устанавливать плиту рядом с мойкой. Современный мир пошел дальше: в список врагов плиты внесли холодильник (мол, в морозильной камере — замерзшая вода).

Давайте копнем к самому началу истории фэн-шуй. В III веке нашей эры корыто с водой стояло около печи, чтобы не замерзала вода для мытья посуды. Но во время мойки горшков брызги попадали на дрова, а сырая древесина в печи заполняла кухню пеленой угарного газа. Часто были отравления. Соответственно, в древние времена даже мастера фэн-шуй говорили: вода рядом с огнем на кухне приводят к плохому здоровью. Но с появлением газовой плиты, водопровода, посудомоечных машин здоровье человека выведено из зоны риска. А холодильник — такой же шкаф, что и тумбочка с крупами.

«Конфликт воды и огня» — это цитата из сложных теорий, которые не запрещают устанавливать мойку рядом с плитой или меблировать кухню синей мебелью.

Можно лишь рекомендовать столешницу между раковиной и плитой. Но это уже территория не фэн-шуй, а дизайнера, который придерживается правил эргономики.

Миф о конфликте воды и огня в кухне абсурден, как утверждение, что кастрюля кипятка на плите пустит под откос фэн-шуй, а вместе с ним — и судьбу.

Миф номер 2. Кухня должна быть кремовой, коричневой или желтой — в цветовой гамме элемента Земля

В фэн-шуй не должно быть места поиску зашифрованного знания на пустом месте. Для донесения абстрактной информации древние китайцы использовали метафоры, чтобы очевидное стало предельно понятным. Ссылаясь на древние тексты, элемент Земли на кухне — символе стабильности и покоя. О цветовой гамме речь не шла.

Примите во внимание более серьезные вещи: внешнее пространство. Может ли валик и банка «правильной» краски нейтрализовать токсичные испарения из мусорных баков или же блокировать шум от скоростной трассы под окнами? К сожалению, вместо приведения в порядок придомовой территории люди страдают мозаичным восприятием реальности.

Миф номер 3. Богатство может уходить из дома, если над дверью в кухню нет яркого предмета, который удерживает внимание

Энергия не наделена сознанием, чтобы какая-то декорация ей приказала: «До этих пор и не дальше!». Силам окружающего пространства все равно, какие у вас картинки; фэн-шуй работает исключительно с энергиями природы.

Здесь требуются лишь логика да аналитический склад ума. Каждый, кто понимает под термином «фэн-шуй» — суеверия китайских домохозяек, рискует превратить ваш интерьер в китайский ресторан. А если он еще и перфекционист, вы получаете цыганский кошмар. Истинный мастер — как киллер; он не оставляет после себя следов.

Вспомните то ощущение простора и ясности мышления, которое возникает после праздников, как только вы выносите из дома новогоднюю елку и снимаете со стен мишуру. Для создания комфорта в маленьких помещениях используется «правило футбольного мяча»: любой предмет, который меньше размера футбольного мяча, создает ощущение захламленности и тесноты. Чтобы добавилось воздуха, порой достаточно снять с холодильника магнитики или «проредить» поля фиалок на подоконниках.

Миф номер 4. В кухне должна стоять ваза с фруктами, как символ богатства

Как комбинация запахов хвои и мандаринов у нас рефлекторно запускает новогоднее настроение, у китайцев мандарины связаны с благоденствием. Дело в том, что иероглифы «мандарин» и «апельсин» являются омофонами иероглифов «удача» и «богатство». То есть звучат одинаково! Но это не более, чем стереотипы ассоциаций китайской культуры.

Наивно верить, что расписав стены словами «богатство-счастье-апельсины», у вас наступит благоденствие. Кое-кому даже золотой батон не помог.

Манипуляция. Отравленные стрелы, которые искажают энергию кухни: выступы, углы, колонны.



Фэн-шуй кухни руководствуется теми же правилами, что и для спальни по фэн-шуй. У параноика энергию режут даже углы кухонного стола. Хотя ножи не способны перерезать ни тонкую энергию, ни рентгеновское излучение — только мясо и хлеб.

Лучше обратите внимание на массивные здания: вдоль их стен разгоняются ветра и бьют в окна кухни. Проведите воображаемое продолжение стены соседней новостройки; если эта линия направлена в окно, здесь существует риск сквозняков. Наивно полагать, что можно проигнорировать этот серьезный негатив градопланирования, вместо этого переключившись на поиск правильной подставки для ножей.

Тем не менее, плиту нежелательно ставить непосредственно под декоративными потолочными балками и навесными потолками. Здесь создаются завихрения энергии. Правда, если оголенная балка — структурный элемент, который держит крышу, ни один специалист фэн-шуй в здравом уме и при трезвой памяти не порекомендует вам от нее избавляться. Фэн-шуй — не колдовство викканских ведьм, и не все проблемы могут иметь решения. Порой самое лучшее решение — изначально не покупать дом с подобным недостатком.

Правда: запрет на кухню в центре дома

Кухня не должна находиться в центре плана вашего дома. Древние манускрипты фэн-шуй называют это место «сердцем дома», и оно не должно «быть в огне». Если в центре нет стабильности, вы нигде не спрячетесь от шума и суеты. В результате страдают здоровье и отношения. Следовательно, лучшее место для кухни — в боковых частях дома, с учетом благоприятных направлений.

Правда: запрет на плиту на кухонном острове

Плита в центре кухни удобна, но, к сожалению, здесь она подвержена влиянию всевозможных энергий со всех направлений. Идеальное для нее место — у глухой стены. Плита — не стол справок в торговом центре, а иньский элемент интерьера, которому требуется спокойствие и стабильность. К сожалению, фэн-шуй категоричен: плиту требуется перенести в более подходящее для нее место. Правда, грамотный дизайнер способен поставить кухонный остров не по центру комнаты, а опереть его боковой стороной к стене, где и будет ваша плита — в чем фэн-шуй не видит никакой проблемы.

Помните, главней всего — погода в доме. Погоду в своем доме вы делаете сами.

Источник: Хочу