«Мисс Мира-2019»: «Сияя сами, мы невольно открываем такую возможность и для других»

Новая «Мисс мира» увлекается пением, балетом и умеет играть на нескольких музыкальных инструментах 14 декабря, в Лондоне прошел 69-й по счету самый престижный конкурс красоты «Мисс Мира-2019». Что известно о победительнице, представительницы каких стран попали в тройку — узнайте далее в материале!

Церемония награждения в уходящем году состоялась в Великобритании. Корону вручала победительница конкурса в 2018 году Ванесса Понсе де Леон из Мексики. Трансляция шоу проводилась на YouTube.

Обладательницей титула стала 23-летняя девушка из Ямайки Тони-Энн Сингх.

Девушка родилась в большом городе Морант-Бей, Ямайка. 14 лет назад девушка иммигрировала в США. Красавица также является выпускницей Государственного университета Флориды (FSU). В образовательном учреждении новая Мисс Мира 2019 изучала психологию и исследования проблем женщин.

Она увлекается пением, балетом и умеет играть на нескольких музыкальных инструментах. Благодаря этим талантам она заняла первое место на конкурсе талантов, который проводился в рамках «Мисс Мира». Девиз победительницы — «Сияя сами, мы невольно открываем такую возможность и для других».

Победительница конкурса красоты стала уже четвертой красавицей с Ямайки

Победительница конкурса красоты стала уже четвертой красавицей с Ямайки, которая победила на «Мисс Мира». Последний раз гражданки этой страны побеждали в конкурсе в 1993 году.

Как сообщается в Twitter конкурса, первой вице-мисс стала француженка Офели Мезино (она же стала «Мисс Мира-2019» — Европа), второй — представительница Индии Суман Рао. Также она удостоилась титула «Мисс Мира-2019» — Азия.

Источник: Хочу