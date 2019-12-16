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Красота / Общество

Мешают заусенцы? Аккуратная кутикула поможет забыть о них

22:57 16.12.2019 Фото: pixabay.com
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Как сделать обрезной маникюр и не оставить заусенцев? Необходимо просто знать несколько несложных правил, каких, узнаем в статье.

Мешают заусенцы? Аккуратная кутикула поможет забыть о них

Кутикула — это кожа, которая растет вокруг ногтевой пластины

Аккуратная кутикула — залог красивого маникюра. Для того, чтобы выполнить такую манипуляцию, необходимо знать некоторые правила. Какие? Узнаем в статье.

Кутикула — это кожа, которая растет вокруг ногтевой пластины. Ее нужно регулярно обрезать и увлажнять с помощью масел. Это предотвратит появление заусенец, трещин и других неприятных моментов. Например, вросшей кутикулы.

Начнем с ухода за ногтевой пластиной, а также поговорим о том, как сделать обрезной маникюр и об альтернативном методе удаления кутикулы.

Уход за кутикулой и ногтевой пластиной

Уход за кутикулой начинается с увлажнения. Выберите масло, которое будет питать кожу. Среди самых популярных: ши, персика, жожоба или миндаля. Комбинируйте с витамином А и Е. Также используйте крем для рук. Летом можно наносить средство, которое будет содержать SPF-фильтр. Возьмите на заметку, ведь такой ход поможет минимизировать вред от действия УФ-лампы.

Еще один вариант — лечебная ванночка. Сделать ее достаточно легко. Необходимо подогреть молоко и опустить ногти в молочную пенку на 15-20 минут. Такая процедура накопительная, поэтому придется немного подождать!

Подготовительный этап

Перед тем, как обрезать кутикулу, сделайте распаривающую ванночку. Это облегчит процесс. Налейте в мисочку теплую воду и добавьте пару капель любимого масла. Опустите кончики пальцев на 10-15 минут. Уберите влагу с помощью бумажного полотенца.

Как обрезать кутикулу пошагово

Выберите инструмент для маникюра. Важно, чтобы вам было комфортно с ним работать. Один из самых популярных — ножницы-кусачки. Используем их? С помощью апельсиновой палочки отодвиньте кутикулу к основанию ногтя. Продезинфицируйте кусачки и приступайте к бьюти-манипуляции.

  1. Приподнимите кутикулу на боковой зоне и начинайте обрезать кожу. Держите инструмент под углом около 40 градусов, а затем — постепенно его увеличивайте.

2. Нижняя часть кусачек должна прилегать к ногтю. Не следует делать резкие движения. Изменяйте наклон инструмента максимально плавно. Именно тогда у вас не будут появляться трещинки.

3. Одна из самых грубых ошибок — это слишком большой или маленький угол (смена) наклона кусачек. Это может привести к механическим повреждениям. Например, когда вы обрезаете среднюю часть, то инструмент должен быть в вертикальном положении.

4. После проведения обрезного маникюра — нанесите смягчающее масло, которое обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Альтернативный метод удаления кутикулы

Бренды выпускают много специальных средств, которые позволяют полностью размягчить кутикулу. Нанесите смесь на необходимую зону на пару минут (указано в инструкции) и уберите кутикулу с помощью апельсиновой палочки. Вот и все!

Источник: Хочу

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Обрезаете кутикулу?

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