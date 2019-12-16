Великая держава: Россия вошла в тройку самых могущественных стран

Позиция России в рейтинге самых могущественных стран является очевидной, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Наиболее могущественные страны мира «постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене

«Россия сегодня вернулась к защите национальных интересов на международной арене, сохраняет определённый экономический потенциал для влияния на мировые процессы», — подчеркнул депутат.

По мнению Новикова, для России важно сохранить свою позицию в тройке могущественных государств мира. Для этого необходимо укреплять социально-экономические возможности страны, отметил парламентарий.