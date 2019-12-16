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Великая держава: Россия вошла в тройку самых могущественных стран

23:15 16.12.2019 Фото: pixabay.com
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Для России важно сохранить свою позицию в тройке могущественных государств мира. Для этого необходимо укреплять социально-экономические возможности страны, отметил парламентарий.
 

Великая держава: Россия вошла в тройку самых могущественных стран

Наиболее могущественные страны мира «постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене

Позиция России в рейтинге самых могущественных стран является очевидной, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Россия сегодня вернулась к защите национальных интересов на международной арене, сохраняет определённый экономический потенциал для влияния на мировые процессы», — подчеркнул депутат.
По мнению Новикова, для России важно сохранить свою позицию в тройке могущественных государств мира. Для этого необходимо укреплять социально-экономические возможности страны, отметил парламентарий.
Россия оказалась в тройке списка «самых могущественных стран мира» вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News. При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения. Также журналисты отмечают, что наиболее могущественные страны мира «постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей».
Источник: РИА Новости
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От редакции

Какое место в тройке должна занимать Россия?

Аноним, 16 декабря 2019 23:22
Какая тройка? Каких держав? На вскидку назову стран 10 которые не входят в эту тройку. Но уровень жизни там комфортней для населения

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