Как отбелить желтые зубы?

Это не лечебная процедура, поскольку зубам придается только красивый эстетический вид. Чаще всего, достаточно одного посещения стоматолога, чтобы сделать вашу улыбку белоснежной.

Белоснежная улыбка – мечта любого человека. Красивые, без налета и отложений зубы – это не только повод для гордости, но и важный аспект здоровья человека. Как правильно следить за чистотой зубов, и какие методы отбеливания сегодня популярны? Насколько сильно вредные привычки портят зубы, и можно ли их потом восстановить?

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Отбеливание зубов – довольно популярная процедура в современной стоматологии. С помощью специальных реагентов и оборудования удается воздействовать на эмаль зуба, сводя с него налет и желтизну. Это не лечебная процедура, поскольку зубам придается только красивый эстетический вид. Чаще всего, достаточно одного посещения стоматолога, чтобы сделать вашу улыбку белоснежной.

Какие виды отбеливания сегодня наиболее популярны?

Лазерное отбеливание. Применяется практически при любых патологиях. Методика довольно проста: на зубы наносится специальный гель, затем на него воздействуют лазерными потоками, из-за чего выделяется кислород, который расщепляет пигментированный налет на эмали. Но лазером не получится отбелить пломбы и искусственные зубы, а также эмаль, которая потемнела изнутри.

Фотоотбеливание. Галогеновая лампа, которой, кстати, высушивают фотопломбы из композитных материалов, воздействует на зубы особым световым потоком. Зубы предварительно покрывают гелем с небольшой концентрацией перекиси водорода, которая активизируется и проникает вглубь эмали, расщепляя налет. Весь процесс занимает около двух часов, при этом белизна может сохраняться до двух лет.

Air Flow. Механическая чистка эмали с использованием пескоструйного оборудования, которая способна удалять даже камень и позволяет очистить труднодоступные места. Аппарат воздействует на зубы сильным потоком, состоящим из воды, воздуха и абразивного вещества.

Отбеливание ультразвуковым аппаратом. Это механический способ отбеливания, благодаря которому возможно осветление на несколько тонов. Эмаль буквально очищают от налета и разных отложений, а также чистят ротовую полость. Данный метод считается одним из наиболее щадящих.

Химическое отбеливание. Рекомендуется для сильно желтых зубов. Процесс отбеливания происходит из-за активных молекул кислорода, которые высвобождаются из специального состава в результате окислительной реакции с химическими реагентами. Противопоказан такой тип людям, у которых нарушена зубная эмаль, есть сколы, щели и прочие дефекты поверхности.

Эндоотбеливание. Предназначается для людей, имеющих трещины на поверхности эмали и депульпированные зубы. Дело в том, что поврежденная зубная ткань со временем темнеет, а воздействие на эмаль не даст результатов. Поэтому используют эндодонтическое осветление, так называемое внутриканальное отбеливание. Это сложная, но приносящая свои плоды процедура.

Причины, вызывающие желтизну зубов:

• Алкоголь и курение;

• Возрастные изменения;

• Пигментированные напитки и еда (чай, вино, ягоды);

• Запущенные болезни;

• Неправильная чистка;

• Редкие визиты к стоматологу;

• Генетические и хронические заболевания.

15 ноября Всемирный день отказа от курения

Для поддержки людей, которые не могут отказаться от никотина, создан международный праздник – День без табака. Он проходит каждый третий четверг ноября. В этот день организуются различные благотворительные акции, спортивные состязания, распространяется информации о вреде для здоровья человека этой пагубной привычки – курения. Ежегодно от курения в России умирает около 300 тысяч человек. Всемирная организации здравоохранения приводит такую статистику: из-за курения в мире происходит 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца.

Табачный дым пагубно влияет на весь организм человека. Видимые последствия – это желтизна зубов, воспаленные десны, неприятный запах изо рта. Чтобы минимизировать вред, который оказывает на здоровье ротовой полости курение, нужно регулярно обращаться к стоматологу и тщательно следить за гигиеной.

В материале использована информация с сайта http://shabdent.ru