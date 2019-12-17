Как отбелить желтые зубы?

Белоснежная улыбка – мечта любого человека. Красивые, без налета и отложений зубы – это не только повод для гордости, но и важный аспект здоровья человека. Как правильно следить за чистотой зубов, и какие методы отбеливания сегодня популярны? Насколько сильно вредные привычки портят зубы, и можно ли их потом восстановить?
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Какие виды отбеливания сегодня наиболее популярны?
Лазерное отбеливание. Применяется практически при любых патологиях. Методика довольно проста: на зубы наносится специальный гель, затем на него воздействуют лазерными потоками, из-за чего выделяется кислород, который расщепляет пигментированный налет на эмали. Но лазером не получится отбелить пломбы и искусственные зубы, а также эмаль, которая потемнела изнутри.
Фотоотбеливание. Галогеновая лампа, которой, кстати, высушивают фотопломбы из композитных материалов, воздействует на зубы особым световым потоком. Зубы предварительно покрывают гелем с небольшой концентрацией перекиси водорода, которая активизируется и проникает вглубь эмали, расщепляя налет. Весь процесс занимает около двух часов, при этом белизна может сохраняться до двух лет.
Air Flow. Механическая чистка эмали с использованием пескоструйного оборудования, которая способна удалять даже камень и позволяет очистить труднодоступные места. Аппарат воздействует на зубы сильным потоком, состоящим из воды, воздуха и абразивного вещества.
Отбеливание ультразвуковым аппаратом. Это механический способ отбеливания, благодаря которому возможно осветление на несколько тонов. Эмаль буквально очищают от налета и разных отложений, а также чистят ротовую полость. Данный метод считается одним из наиболее щадящих.
Химическое отбеливание. Рекомендуется для сильно желтых зубов. Процесс отбеливания происходит из-за активных молекул кислорода, которые высвобождаются из специального состава в результате окислительной реакции с химическими реагентами. Противопоказан такой тип людям, у которых нарушена зубная эмаль, есть сколы, щели и прочие дефекты поверхности.
Эндоотбеливание. Предназначается для людей, имеющих трещины на поверхности эмали и депульпированные зубы. Дело в том, что поврежденная зубная ткань со временем темнеет, а воздействие на эмаль не даст результатов. Поэтому используют эндодонтическое осветление, так называемое внутриканальное отбеливание. Это сложная, но приносящая свои плоды процедура.
Причины, вызывающие желтизну зубов:
• Алкоголь и курение;
• Возрастные изменения;
• Пигментированные напитки и еда (чай, вино, ягоды);
• Запущенные болезни;
• Неправильная чистка;
• Редкие визиты к стоматологу;
• Генетические и хронические заболевания.
15 ноября Всемирный день отказа от курения
Для поддержки людей, которые не могут отказаться от никотина, создан международный праздник – День без табака. Он проходит каждый третий четверг ноября. В этот день организуются различные благотворительные акции, спортивные состязания, распространяется информации о вреде для здоровья человека этой пагубной привычки – курения. Ежегодно от курения в России умирает около 300 тысяч человек. Всемирная организации здравоохранения приводит такую статистику: из-за курения в мире происходит 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца.
Табачный дым пагубно влияет на весь организм человека. Видимые последствия – это желтизна зубов, воспаленные десны, неприятный запах изо рта. Чтобы минимизировать вред, который оказывает на здоровье ротовой полости курение, нужно регулярно обращаться к стоматологу и тщательно следить за гигиеной.
В материале использована информация с сайта http://shabdent.ru