Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Кто ждет наших детей из школы? Кто балует их подарочками? Кто рад любому мигу, проведенному с детьми своих детей? Конечно, бабушки и дедушки!

Нина Прокопьевна Тарапак с внуком Мишей

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки». И посвящаем его нашим бабушкам и дедушкам. Кто ждет наших детей из школы? Кто балует их подарочками? Кто рад любому мигу, проведенному с детьми своих детей? Конечно, бабушки и дедушки!

Фотопроект «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» опубликуем в январе 2020 в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире! И ваши дети тоже!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки». Подпишите имена свои родителей и детей и по желанию – фамилию.

На фото могут быть и те, кто уже ушел в мир иной и любуется на нас, сидя на белых облачках.

Кроме газеты мы разметим альбом «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 15 января 2020 года. Ждем!

Легачев Александр Николаевич с внучками Катей и Викой

Овчинникова Наталья Александровна с внучками Катей и Викой

Бабушка Шаповаленко Надежда Макаровна, дедушка Шаповаленко Александр Михайлович и третий внук Джалалян Артём Нверович.

Дедушка: Станислав Владимирович

Внучка: Регина