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Заключен под стражу на 1 месяц и 8 суток за мошенничество на 1,5 млн с трубами на канализации экс-директор УКСа Бердска Алексей Егошин

14:25 17.12.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Егошин обвиняется по трем эпизодам статьи 159 УК РФ. По версии следствия, он воспользовался своим служебным положением. Экс-директор заключен под стражу вслед за своим заместителем Юрием Бекетовым и директором компании-подрядчика ООО «Росстрой» Константином Михайленко.

Заключен под стражу на 1 месяц и 8 суток за мошенничество на 1,5 млн с трубами на канализации экс директор УКСа Бердска Алексей Егошин
Фигурирует экс-начальник УКСа Бердска Алексей Егошин в деле о хищении 7,4 млн рублей на строительстве коллектора
Сюжет: Бекетов
Заключен под стражу на 1 месяц и 8 суток за мошенничество на 1,5 млн с трубами на канализации экс директор УКСа Бердска Алексей Егошин

Заключен под стражу на 1 месяц и 8 суток за мошенничество на 1,5 млн с трубами на канализации экс-директор УКСа Бердска Алексей ЕгошинВ мошенничестве на 1,5 млн рублей обвиняют экс-директора УКСа Алексея Егошина на канализационном коллекторе БердскаЕщё 14 новостей

До 21 января 2020 года арестован и заключен под стражу экс-директор управления капитального строительства Бердска Алексей Егошин. 14 декабря Егошину предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса и трем эпизодам. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой и с использованием своего служебного положения. Подробности «Курьер. Среда. Бердск» 16 декабря сообщила помощник председателя суда Наталья Сафронова.

— Постановлением Бердского городского суда от 14 декабря 2019 года обвиняемому Егошину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 1 месяц 8 суток по 21 января 2020 года, — уточнила Наталья Евгеньевна.

Она рассказала, что в этот день ему были предъявлены обвинения в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 (два эпизода) и ч. 3 ст. 159 уголовного кодекса. Начато предварительное следствие. Дата суда будет назначена после окончания рассмотрения дела Следственным комитетом. Подробности дела Наталья Сафронова не смогла уточнить, объяснив, что эти данные есть только у следствия.

Как рассказал источник «Курьер. Среда. Бердск», уголовное дело связано с реконструкцией канализационного коллектора на ул. Первомайской. В ходе работ на коллекторе еще в 2015 году чугунные трубы заменили. И на протяжении нескольких лет вместо чугунных использовали полипропиленовые. Тогда как первые в два раза дороже.

Также источник «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что Егошин своей вины не признал и сотрудничать со следствием отказался.

Напомним, что экс-директор УКС уволился с должности по собственному желанию полгода назад. Егошин отработал 6 лет на посту директора УКС. До этого полгода был специалистом в ведомстве. После ухода Егошина лишь месяц его обязанности выполнял заместитель Юрий Бекетов. Бекетова и гендиректора ООО «Росстрой» Константина Михайленко обвинили в мошенничестве с причинением ущерба городу в особо крупном размере. По версии следствия, они в 2017-2018 годах занизили стоимость работ, проложив не чугунные, а более дешевые полипропиленовые трубы под дорогой. А разницу в размере 7,4 млн рублей якобы положили себе в карман. С 3 июня УКС возглавляет Антон Антонов, который до этого работал в этом же ведомстве инженером.

Следователи предполагали, что какие-то документы могут храниться и у бывшего руководителя управления капитального строительства Бердска Алексея Егошина.Об этом сообщил в процессе председатель Бердского суда, зачитывая материалы уголовного дела. И Бекетов, и Михайленко суд отправил в СИЗО под арест до конца января 2020 года.

Теперь спустя 8 месяцев после возбуждения первого уголовного дела следователи выявили, что по аналогичной схеме по удешевлению труб в 2015 году сработал с тем же подрядчиком «Росстрой» и Алексей Егошин. Сейчас он находится под стажей в СИЗО.

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От редакции

Найдут доказательства?

Аноним, 16 декабря 2019 11:28
А вот интересно выше Егошина никаких подписей на этом коллекторе не было, например Шестернина, или замов его?
Мила, 16 декабря 2019 12:24
Абсолютно с Вами согласна,Аноним! Почему то вышестоящие руководители всегда не при делах, а ведь спрашивать надо в первую очередь с них! Очень жаль Алексея,этот человек реально помогал людям!
Аноним, 16 декабря 2019 12:28
Даже если и есть, это как то снимает вину с Егошина?
Придет время и до замов, и до главы, если они нечисты на руку.
Аноним, 16 декабря 2019 12:41
Мила, т.е получать зарплату директора УКС - это его заслуга, а как отвечать за дела, так пусть вышестоящее начальство отвечает?
Зачем вообще тогда нужны все эти директора всяческих управлений и отделов?
Людям он помогал... Каким и чем?
Аноним, 16 декабря 2019 13:23
очередное уголовное дело, очередной чиновник за решеткой, очередной воровство и коррупция......это система и выстроена она явно не дворником. Возможно будут и другие аресты, я уже не удивляюсь если дойдет до нашего верха, Потапол тому пример.
Аноним, 17 декабря 2019 00:18
Подписывал Бекетов на основание доверенности, но Егошин был в курсе, т.к. Он руководитель и обязан быть в курсе подписания такого ответственного документа
Аноним, 17 декабря 2019 00:22
Нет Только Бекетова т к он отвечал за этот объект и подписал КСки на основание доверенности Существует такая практика
Аноним, 16 декабря 2019 11:32
НВР:
Воруют все. Но почему хают только чиновников? Наверное потому, что не могут украсть столько. Завидуют.
У нас можно найти все, даже то, чего нет. Вот найти то, что есть очень трудно, почти невозможно. Это как вдетской игре: "обознатушки-перепрятушки".
Аноним, 16 декабря 2019 17:54
Ну конечно. Классическое "Откуда часики?" "Навка подарила! И вообще вывсёврёти, а у нас вопросов не возникло". Такое себе "попробуй найди". Тут скорее "попробуй докажи", когда один включил дурака, а все остальные или в доле или под козырёк принимают.

Но, видимо, не в этом случае.
Упс, 16 декабря 2019 12:00
Жадность сгубила! Уходить надо во время, хапнул бюджетных денег чуток и в тину. Думал, что он не прикасаем и не потопляем. На каждого такого "руководителя" с первого дня работы досье собирают. Воруют все - это факт, ВВП уже об этом открыто говорит с голубого экрана.
Илья, 16 декабря 2019 13:01
А к ВВП это не относится? Или как обычно: бояре во всем виноваты, а царь-батюшка ни при делах?
Аноним, 16 декабря 2019 17:35
Относится конечно. Он просто решил, что пора уже открыто говорить, что воровать - нормально. Чтобы народонаселение этот "метод" признало.

Примерно так же с капитализмом было. В 90-ые ведь никто об этом открыто не говорил. Это уже много позже начали аккуратно так с округляющими глазами мимоходом замечать что "..так вы же САМИ хотели капитализм...". Прекрасно понимая при этом что почти никто ничего подобного не хотел. Да и не капитализм это...
Аноним, 17 декабря 2019 10:09
Тебе он лично в лицо плюнул что-ли? Вину еще никто не доказал. Не надо мерзких предположений.
Аноним, 17 декабря 2019 11:05
Наверное ты неприкасаем и не потопляем? ВВП сказал - на любого заведено дело. Жди когда за тобой придут
Аноним, 16 декабря 2019 12:11
Никто не в курсе он в Новосибирске где работает сейчас, или его пнули уже, или как всегда пристроенный у своих?
Аноним, 16 декабря 2019 12:43
Сиди на попе ровно. А то и за тобой придут. Убирают не угодных. И по моему не угодный как раз Михайленко. А как работает (или бездельничает СК) стало понятно по делу Голунова.
Аноним, 16 декабря 2019 17:36
Господя... Голунов-то тут при чём?
НВР, 17 декабря 2019 00:25
В департаменте по строительству Новосибирска
Аноним, 17 декабря 2019 11:07
А тебе какое дело?
Аноним, 16 декабря 2019 12:21
А на Северном сейчас устраняют порыв-это не связано с теми же махинациями? В прошлом году там же копали и в этом году копают на этом же самом месте? Странно как-то!!!
Аноним, 16 декабря 2019 12:44
А у меня дома кран протекает. Странно как-то!!!
Аноним, 16 декабря 2019 13:01
Ответ Миле:людям помогал.ахаха)))подружке своей Вагнер по делу Захаровой. Пусть подружка теперь ему помогает....хотя,может и ей придется,чтобы помогли!!!
Аноним, 16 декабря 2019 16:07
А ты много пользы для общества сделал, что бы сидя на диване рассуждать? Под контролем Егошина детсад в северном построили самый не дорогой в отрасли, комиссии возили посмотреть как такое возможно. И презумпцию невиновности никто не отменял.
Александр, 17 декабря 2019 01:08
И Вагнер и Егошин люди команды незабвенного Ильи Николаевича Хвала ему и вечная память горожан Мы выбрали ИН, а значит косвенно и назначили в должности их Так кто теперь виноват? Давайте наконец учтём свои ошибки, ведь кое что зависит и от нас с вами Нам жить в этом городе и мы то же в ответе за то каким он будет Я 60 лет живу в Бердске, родился здесь и поверьте, что мне очень обидно за наш город Я помню его другим- процветающим и цветущим и очень хочу, чтобы он снова стал таким
Упс, 17 декабря 2019 08:07
Анониму, 16 декабря 2019 16:07 по крайней мере бюджетные деньги не воровал - это уже польза для общества Аноним, 16 декабря 2019 13:01 в отличие от данного персонажа, который понятия не имеет о том, что такое честь и совесть. Те бюджетные деньги, которые должны были идти в полном объеме на ДК, ДК Родина, тротуары на юго-восточном и т.д. и т.п. На те объекты, которые данный делец "курировал". Так, что да, контроль егошина за строительством детского сада на южном был хороший. Пусть этот ваш не дорогой детсад простоит лет 5 без необходимости ремонта, тогда поговорим. Котельную газовую, которую вам на южном построили и запустили в этом году трещит уже вся, ее наверное то же этот "специалист" курировал
Аноним, 17 декабря 2019 11:08
Слышал звон, да не знаешь где он?
Виктор, 16 декабря 2019 13:18
пора открывать "именное" СИЗО в Новосибирской области типа "Бердский зиндан" или "Бердский дельфин". Бердск действительно лидирует на региональном и федеральном уровнях по воровству и коррупции чиновников, вот в этом действительно нет равных
Аноним, 16 декабря 2019 15:51
одного выпускают и тут же на его место другой садится
Аноним, 17 декабря 2019 00:10
Долго удивлялся этой истории с трубами Стрелочника Бекетова посадили в СИЗО, а его начальник за месяц до этой истории уволился Очень странно По должностным обязанностям Бекетов имел право на подписание актов сдачи-пиемии, но сделать этого не имел права не поставив руководителя в известность А если подпись его то и отвечает он, а Егошин как-бы не при делах А как только запахло Егошин уволился, но поздно Голову спрятал, а ж.. Вверху К тому же думаю, что Бекетову уже надоело молчать, понял что ег тупо подставили Вот и заговорил Михайленко договаривался не с Бекетовым Со вторым лицом не принято договариваться Надеюсь на справедливость следствия Да и новый фигурант не в том статусе, чтобы за него серьезные люди хлопотали Я за Бекетова и убеждён в его невиновности В отличие от Егошина он человек старой советской закалки и профессионал в своей области, добившийся знаний и опыта своим горбом в отличие от своего бывшего руководителя
Аноним, 17 декабря 2019 00:13
Да уж Готовимся к выборам мэра - такая у нас народная примета
Наблюдатель, 16 декабря 2019 14:22
Садят пешек однозначно!
Аноним, 16 декабря 2019 19:32
Директор УКСа далеко не пешка
Аноним, 16 декабря 2019 14:34
Что Первомайскую опять будут копать?
Николай, 16 декабря 2019 14:48
Есть такие руководители и чиновники о которых говорят: "Ни украсть, ни покараулить!" Они цинично проводят свои мошеннические действия на глазах у всех, теряя чувство опасности по привычке думаю, что их никто не сдаст. В России в органы подтянули старые кадры, которые уволились в своё время и имеют большой опыт работы, в том числе с агентурой. Об этом свидетельствуют успехи по раскрываемости последнее время. Молодые стараются обогнать в очереди за решётку более опытных. На то они и "пешки", чтоб ими жертвовать!
Аноним, 16 декабря 2019 15:33
А почему из КБУ ни кого нет? Они согласовывали все, составляли сметы, принимали и почему то остались в стороне.
Аноним, 16 декабря 2019 16:47
Отвечает всегда тот, кто является плательщиком,в данном случае администрация,кбу никокого отношения к бюджетным деньгам не имеет.Азбука за первый класс.
Аноним, 16 декабря 2019 16:45
А разве срок давности не прошел с 2015 года?
Аноним, 16 декабря 2019 17:42
Мошенничество с использованием служебного - до 6 лет. Это тяжкое. Срок давности 10 лет. Так что ещё до 2025 года сроки не выйдут.
Аноним, 16 декабря 2019 23:48
Нет
Аноним, 16 декабря 2019 18:34
Самое что интересное это то что он уволился за неделю до посадки Бекетова
Аноним, 16 декабря 2019 19:06
Уже не интересное, сейчас интересное кого ещё подтянут, кто там по строительству был Беликова или Тужик?
Такие схемы в два лица не проделываются.
Аноним, 16 декабря 2019 23:47
Прочувствовал ситуацию, но поздно Молод ещё чутья не хватило
Аноним, 16 декабря 2019 19:11
Не из-за этих ли схем Тужик будучи замом по строительству как ошпаренный убежал из администрации, и друг его, Шестернин, остановить не сумел?
НВР, 17 декабря 2019 00:45
2 варианта. 1- Он быший офи цер слово честь он знает и в жизни человек порядочный по этому не уходит в отставку Лично был знаком с ним по его работе в ЗаеЛьцовском районе 2- вышестоящие товарищи не одобрили его отставку Поверьте знаю Шестернина много лет и не было повода усомниться в его непрфессионализме и порядочности Он не ПОТАПОВ, ТЕРЕПА, или МИХАЙЛОВ Считаю что Бердску с ним можно сказать повезло Да и других проходных кандидатур на тот момент не было
НВР, 17 декабря 2019 00:48
Он офицер Надеюсь знает слово офицера, хотя и говорил много и красиво Может идеалист?
Аноним, 16 декабря 2019 20:34
Рыба гниёт с головы!!!
Петрович, 16 декабря 2019 22:52
А, город- с ГЛАВЫ!!!
Raven, 16 декабря 2019 21:46
Нужно как в КНР, вывести на площадь Горького и прилюдно пулю в затылок. Только так
Raven, 16 декабря 2019 21:47
И еще бы как Иосиф Виссарионович семью по ссылкам и детдомам. Это было бы верхом справедливости
Аноним, 17 декабря 2019 07:59
Суда дожидаться не будем? Успокойся стриляка.

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