16-тонная платформа рухнула на автомобили и убила водителя на трассе под Уралом

Водитель грузовика не закрепил ходовую платформу гусеничного крана, и, когда он поворачивал, тяжелая конструкция сорвалась с кузова.

Смертельное ДТП на уральской трассе: 16-тонная платформа рухнула на автомобили

Жуткая авария произошла 16 декабря утром на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в районе деревни Златогорова. С грузовика на автомобили рухнула платформа гусеничного крана. Один человек погиб, трое получили травмы.

ДТП случилось около восьми часов утра. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика не закрепил ходовую платформу гусеничного крана, и, когда он поворачивал, тяжелая конструкция сорвалась с кузова.

Платформа массой 16 тонн упала на встречные автомобили «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Скончался водитель УАЗа; два его пассажира и водитель ВАЗа получили травмы.



Движение на месте аварии затруднено, гаишники организовали реверсивное движение. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Источник: newdaynews.ru