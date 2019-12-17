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16-тонная платформа рухнула на автомобили и убила водителя на трассе под Уралом

17:00 17.12.2019 Фото: pixabay.com
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Водитель грузовика не закрепил ходовую платформу гусеничного крана, и, когда он поворачивал, тяжелая конструкция сорвалась с кузова.

16 тонная платформа рухнула на автомобили и убила водителя на трассе под Уралом
Смертельное ДТП на уральской трассе: 16-тонная платформа рухнула на автомобили

Жуткая авария произошла 16 декабря утром на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в районе деревни Златогорова. С грузовика на автомобили рухнула платформа гусеничного крана. Один человек погиб, трое получили травмы.

ДТП случилось около восьми часов утра. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика не закрепил ходовую платформу гусеничного крана, и, когда он поворачивал, тяжелая конструкция сорвалась с кузова.

Платформа массой 16 тонн упала на встречные автомобили «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108. Скончался водитель УАЗа; два его пассажира и водитель ВАЗа получили травмы.

Движение на месте аварии затруднено, гаишники организовали реверсивное движение. Точные обстоятельства аварии выясняются.

16 тонная платформа рухнула на автомобили и убила водителя на трассе под Уралом 16 тонная платформа рухнула на автомобили и убила водителя на трассе под Уралом 16 тонная платформа рухнула на автомобили и убила водителя на трассе под Уралом 16 тонная платформа рухнула на автомобили и убила водителя на трассе под Уралом

Источник: newdaynews.ru

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