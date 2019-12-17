Бизнесмен Бердска: Золотая молодежь не гоняет на Mercedes Gelandewagen

Выпускники БЭМКа востребованы на рынке труда

16 декабря в Бердском электромеханическом колледже состоялось открытие начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов. Она проводится несколько лет и позволяет раскрыть творческий потенциал, выявить наиболее одаренных и талантливых студентов.

На торжественном открытии директор Бердского электромеханического колледжа Раиса Устинова пожелала участникам олимпиады успехов и удачи.

— Идите только вперед! На отборочных соревнованиях Всероссийских олимпиад мы с вами занимаем вторые и третьи призовые места, надо добиться первых мест,- призвала участников Раиса Константиновна.



Актовый зал колледжа был полон. Почетные гости приветствовали участников олимпиады.Начальник отдела трудовых отношений администрации Бердска Маргарита Янина отметила, что любой конкурс — это состязание. В БЭМКе соревнуются лучшие из лучших:

— У вас в колледже созданы отличные условия, для получения профессиональных умений и навыков. Я желаю вам, чтобы за два дня вы проявили свои способности и таланты. Удачи! Пусть победит сильнейший!

К учащимся, которые выбрали для себя технические профессии, обратилась директор Бердского автотранспортного предприятия Елена Бороздина.

— Всероссийская олимпиада — знаковое событие. Желаю вам показать знания и умения и выйти не на региональный, а на всероссийский уровень. Всех, кто закончит успешно колледж, мы ждем на нашем предприятии. Приходите, будем рады!- заверила Елена Викторовна.

Выпускники БЭМКа востребованы на рынке труда. Колледж готовит студентов в соответствии с реальными потребностями будущих работодателей. Об этом сказал директор ассоциации предпринимателей Олег Чебаненко.

— Золотая молодежь не та, которая гоняет на бьюиках и гелендвагенах, а учащиеся Бердского электромеханического колледжа, потому что у вас золотые руки. Вас ждут на каждом предприятии. Побед вам и всего самого наилучшего! — напутствовал Олег Юрьевич.

Сначала ребят ждал теоретический этап, затем студенты проходили практическую часть отборочного тура.

20-летний студент 4 курса факультета «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Илья Кочнев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что будущая профессия представляет море возможностей, а участие в олимпиаде позволяет применить знания и умения по максимуму и дает толчок к дальнейшему самосовершенствованию и повышению профессионального мастерства.

— Когда рядом с тобой педагоги – профессионалы своего дела, хочется покорять новые вершины, — признался студент БЭМКа.

По итогам соревнований четыре победителя по специальностям — технология машиностроения, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям), техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта — примут участие во втором региональном туре.

Автор видео Елена Белоусова

