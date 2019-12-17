Подорожал курс евро на 11 копеек в России

В 10:02 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах «Московской биржи» составил 62,8100 руб.
По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 8,75 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 25,56 коп.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра» подрос к последней сделке на 5,75 коп. и составил 69,9775 руб. К официальному курсу евро подорожал на 11,67 коп.
Источник: finmarket.ru