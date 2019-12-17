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Подорожал курс евро на 11 копеек в России

09:30 17.12.2019 Фото: pixabay.com
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра» подрос к последней сделке на 5,75 коп. и составил 69,9775 руб. Курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» составил 62,8100 руб.

Подорожал курс евро на 11 копеек в России
Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 62,81 руб., евро — 69,98 руб.

В 10:02 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах «Московской биржи» составил 62,8100 руб.
По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 8,75 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 25,56 коп.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра» подрос к последней сделке на 5,75 коп. и составил 69,9775 руб. К официальному курсу евро подорожал на 11,67 коп.

Источник: finmarket.ru

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От редакции

Следите за курсом евро и доллара?

Дмитрий, 17 декабря 2019 09:33
Так рублей или копеек?

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