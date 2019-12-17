С 1 февраля 2020 года стартует запись первоклассников в школы Бердска

Школу построили рядом с детским садом

В следующем учебном году увеличится количество мест в 1 классах школ Бердска. 1 сентября распахнет двери своим ученикам школа на 1200 мест в микрорайоне Южном.

— Комплектование первоклассников начнется с 1 февраля 2020 года уже по новой схеме, с учетом новой школы. Родителям нужно знать, что кое-какие участки изменились из-за комплектования новой школы. Поэтому будьте внимательны при подаче заявлений. Заявление можно подать как лично, придя в учебное заведение, так и через портал госуслуг, — рассказала начальник управления образования Жанна Тузова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», школу в Южном строит Бердский строительный трест. В ноябре в микрорайоне открылся детсад на 220 мест, возведенный этой же организацией. На оба объекта областной бюджет выделил порядка 700 млн рублей.

Новая школа станет филиалом лицея №6, руководить ею будет Зоя Родина.