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Удобное рабочее место для вашего школьника изготовит компания «Папа Карло»

08:24 17.12.2019 Фото: "Папа Карло" корпусная мебель под заказ
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Удобное рабочее место для вашего школьника изготовит компания Папа Карло
Удобное рабочее место- залог успешной учебы вашего ребенка

Изготовим идеальное рабочее место для вашего ребенка. Не хватает функционала, чтобы разместить все книги и учебники? Некуда поставить необходимые школьные вещи? Мы поможем это исправить!

«Папа Карло» с удовольствием возьмется за изготовление рабочего места для вашего школьника. Мы сделаем функциональный вариант рабочей зоны, с продуманной системой хранения, удобным столом и в любой цветовой гамме. Мебель сделанная в «Папа Карло»обязательно понравится ребенку!

Мебель из «Папа Карло» — это всегда мебель с душой!

Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2

Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98

Источник: Раздел «Папа Карло» корпусная мебель под заказ на сайте Весь Бердск

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