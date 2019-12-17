Удобное рабочее место для вашего школьника изготовит компания «Папа Карло»

Удобное рабочее место- залог успешной учебы вашего ребенка

Изготовим идеальное рабочее место для вашего ребенка. Не хватает функционала, чтобы разместить все книги и учебники? Некуда поставить необходимые школьные вещи? Мы поможем это исправить!

«Папа Карло» с удовольствием возьмется за изготовление рабочего места для вашего школьника. Мы сделаем функциональный вариант рабочей зоны, с продуманной системой хранения, удобным столом и в любой цветовой гамме. Мебель сделанная в «Папа Карло»обязательно понравится ребенку!

Мебель из «Папа Карло» — это всегда мебель с душой!

Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2

Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98

Источник: Раздел «Папа Карло» корпусная мебель под заказ на сайте Весь Бердск