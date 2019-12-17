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Здоровье

Бюджетный вариант лечения остеохондроза в клинике «Цематеб»

09:24 17.12.2019 Фото: Клиника "Цематеб"
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Бюджетный вариант лечения остеохондроза в клинике Цематеб
В последнее время увеличилось количество обращений в лечебные учреждения пациентов с межпозвоночными грыжами

Остеохондроз – заболевание позвоночного столба, при котором возникают дегенеративный и дистрофические поражения межпозвонковых дисков. При развитии остеохондроза дегенеративно-дистрофические поражения распространяются на ткани позвонков. Основным признаком, указывающим на развитие заболевания остеохондроз, являются болевые ощущения в шее, спине, области поясницы, при прогрессировании боль «отдает» в руки, грудь, плечи, верхнюю часть бедра и так далее. При негативной динамике остеохондроза начинается атрофия мышечной ткани, нарушения чувствительности, а также дисфункция внутренних органов. Что также относится к осложнениям остеохондроза помимо межпозвоночных грыж.

Пройти курс лечения пациентам с неосложненным заболеванием обойдется в два раза дешевле, чем больным с межпозвоночной грыжей.

В последнее время увеличилось количество обращений в лечебные учреждения пациентов с межпозвоночными грыжами. Об этом неутешительном факте говорит статистика.

Опасные продукты + псевдофункциональная мебель = межпозвоночные грыжи

Межпозвоночные грыжи являются осложнением остеохондроза. Мало того, что количество грыж увеличивается, это заболевание омолодилось. Я встречал пациентов с межпозвоночными грыжами и в 19 лет, и в 25, и в 30 лет.  Количество таких пациентов начало резко расти с 2000 годов.

Принципы лечения в клинике «Цематеб»:

  • Браться за лечение,только когда расставлены все точки над «i» в диагнозе.
  • Проводить только то обследование, которое помогает в понимании сути процесса.
  • Подбирать комплексное высокоэффективное лечение для каждого пациента.

В клинике «Цематеб» лечат:

  • Поясничный, шейный, грудной и распространенный остеохондрозы;
  • Патологии суставов, скрытая причина которых в болезнях позвоночника;
  • Сосудистые нарушения головного мозга, имеющие разнообразные клинические проявления, связанные с шейным остеохондрозом;
  • Измененную осанку у детей и подростков (профилактика остеохондроза).

Лечение в большинстве случаев занимает 2-3 недели. На обследование уйдет от двух часов до трех дней — в зависимости от его сложности. Лечение проводится во второй половине дня. Посещение клиники — через день, что не снижает эффективности лечения. Частично трудоспособные могут проходить лечение без отрыва от производства. Весь комплекс медицинских услуг можно пройти в одном месте, вам не придется ходить по врачебным кабинетам.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Режим работы: первичный прием с 9.00 до 13.00. Лечение с 10.00 до 19.00. Вых: суббота, воскресенье.

Наш номер: 838341-2-15-48

Источник: Раздел Клиники «Цематеб» на сайте Весь Бердск

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