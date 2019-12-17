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Здоровье / Общество

Сбить цену у жадных: Цены на жизненно важные лекарства пройдут перерегистрацию

14:11 17.12.2019 Фото: pixabay.com
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Перерегистрация цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП) не позволит производителям завышать их стоимость в сравнении с ценой за рубежом.

Сбить цену у жадных: Цены на жизненно важные лекарства пройдут перерегистрацию
Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Перерегистрация цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП) не позволит производителям завышать их стоимость в сравнении с ценой за рубежом.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила перерегистрации предельных отпускных цен на препараты из списка жизненно важных. «Теперь будет два варианта перерегистрации: добровольная и обязательная, когда государство на себя берет инициативу перерегистрации цен», — сообщил глава кабмина на совещании со своими заместителями.

-Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила перерегистрации предельных отпускных цен на препараты из списка жизненно важных. «Теперь будет два варианта перерегистрации: добровольная и обязательная, когда государство на себя берет инициативу перерегистрации цен», — сообщил глава кабмина на совещании со своими заместителями.

«Из-под обязательной перерегистрации выводятся дешевые лекарственные препараты стоимостью до 100 рублей — вакцины, наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах Евразийского экономического союза», — добавила Голикова детали. Впервые правила вводят порядок государственной регистрации цен на лекарственные препараты в детских формах. «Это было давно востребовано, и мы очень рассчитываем, что введение этого режима позволит стимулировать производство и доступность препарата для детей», — сказала она.

— Посмотрим, что получится. Надеюсь, что это действительно будет способствовать улучшению ситуации. Об этом люди спрашивают, эта тема очень актуальная и постоянно требующая внимания со стороны ответственных лиц как в регионах, так и в правительстве России, — указал Дмитрий Медведев.

Источник: РГ

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