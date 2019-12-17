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Замороженная кровь для переливания помогает выжить не хуже свежей

14:16 17.12.2019 Фото: pixabay.com
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Переливание крови, в том числе эритроцитов, применяют, чтобы предотвратить кислородное голодание и отказ органов.

Замороженная кровь для переливания помогает выжить не хуже свежей
Замороженная кровь для переливания помогла детям выжить не хуже свежей

Переливание свежей крови не улучшает прогноз для пациента по сравнению с замороженной. К такому выводу пришли врачи, проанализировав результаты лечения полутора тысяч детей из 50 клиник: тип крови не повлиял ни на течение болезни, ни на уровень смертности. Это, однако, не означает, что и свежая, и замороженная кровь одинаковы по свойствам: возможно, они различаются, но плюсы и минусы уравновешивают друг друга, пишут ученые в журнале Journal of the American Medical Association.

Переливание крови, в том числе эритроцитов, применяют, чтобы предотвратить кислородное голодание и отказ органов. Однако исследования указывают на корреляцию между переливанием крови и смертностью пациентов. Возможно, это говорит о том, что люди, которым требуется эта процедура, находятся в более тяжелом состоянии, поэтому у них выше риск умереть. Дело, однако, может быть в деталях процедуры — например, в том, какая именно кровь используется для переливаний.

Филип Спинелла (Philip Spinella) из Медицинской Школы в Сент-Луисе при университете Вашингтона и его коллеги изучили влияние переливания разных типов крови на тяжело больных детей. Для этого ученые отобрали 1461 ребенка возрастом от 3 дней до 16 лет из 50 клиник в нескольких странах мира: каждый пациент пережил переливание свежей (до 7 дней хранения) или замороженной (12–25 дней хранения, в среднем около 18 дней) крови.

Врачи наблюдали за детьми в течение 28 дней после переливания — или до выписки из больницы или смерти (в случае, если они наступали ранее). Затем они подсчитали, что первичные последствия — возникший с нуля или прогрессирующий отказ органов — проявились у 20,2 процента пациентов, которые получали свежую кровь, и у 18,2 процента тех, кому досталась замороженная. Эти различия оказались несущественными (р = 0,33).

В качестве вторичных последствий исследователи рассматривали смертность в течение одного или трех месяцев, количество отказавших органов, больничные инфекции, повреждение легких, тромбоз и другие симптомы. Однако ни один из них существенно не различался (p > 0,05) между двумя группами пациентов. Например, уровень смертности три месяца спустя составил 6,8 процента для свежей крови и 6,3 — для замороженной.

Таким образом, авторы работы продемонстрировали, что клинические рекомендации, которые предписывают использовать свежую кровь для переливаний новорожденным и детям при операциях на сердце, не поддерживаются экспериментальными данными. В то же время, исследователи полагают, что у свежей и замороженной крови действительно могут быть разные свойства. Например, возможно, что свежая кровь лучше переносит кислород, но вызывает более сильный иммунный ответ, что исключает ее преимущества перед замороженной.

Ранее ученые выяснили, что сперматозоиды могут переживать в заморозке по меньшей мере 50 лет. А также, что замораживание целой ткани семенника не влияет на ее свойства и позволяет потом пересаживать ее обратно и получать здоровое потомство.

Источник: nplus1.ru

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