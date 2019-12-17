Модернизировал внедорожник Lada 4х4 Автоваз

Автомобиль, в частности, получил новую обивку и сидения с модернизированным механизмом складывания.
«АвтоВАЗ» запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
«Lada запускает производство модернизированного внедорожника Lada 4х4: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортней и безопасней», — отмечается в сообщении.
Автомобиль получил новую обивку и сидения с модернизированным механизмом складывания. На обновленной панели приборов внедорожника появился модернизированный блок управления климатической системой.
В «АвтоВАЗе» также обращают внимание на улучшенную шумоизоляцию. «Применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо- и виброизоляции на панелях кузова», — пояснили в компании.
Модификация Lada 4х4 Urban получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.
О ценах и старте продаж обновленного внедорожника компания сообщит дополнительно.
Источник: ТАСС