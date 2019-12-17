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Модернизировал внедорожник Lada 4х4 Автоваз

14:24 17.12.2019 Фото: Пресс-служба АО "АВТОВАЗ"
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Автомобиль получил новую обивку и сидения с модернизированным механизмом складывания.
«АвтоВАЗ» запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером.

Модернизировал внедорожник Lada 4х4 Автоваз
«АвтоВАЗ» запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4

Автомобиль, в частности, получил новую обивку и сидения с модернизированным механизмом складывания.
«АвтоВАЗ» запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.

«Lada запускает производство модернизированного внедорожника Lada 4х4: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортней и безопасней», — отмечается в сообщении.

Автомобиль получил новую обивку и сидения с модернизированным механизмом складывания. На обновленной панели приборов внедорожника появился модернизированный блок управления климатической системой.

В «АвтоВАЗе» также обращают внимание на улучшенную шумоизоляцию. «Применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо- и виброизоляции на панелях кузова», — пояснили в компании.

Модификация Lada 4х4 Urban получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.

О ценах и старте продаж обновленного внедорожника компания сообщит дополнительно.

Источник: ТАСС

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