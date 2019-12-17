Нога опухла в 10 раз: Сломала шейку бедра малышка на скользкой лестнице ЦГБ Искитима

15 декабря отец вместе с полуторогодовалой дочерью поскользнулся на лестнице рядом с искитимской больницей. У ребенка зафиксировали перелом шейки бедра и срочно госпитализировали. Теперь мать собирается подать в суд на медицинское учреждение. Инцидент с семьей Нечунаевых произошел в воскресенье на выходе из больницы в Искитиме. Отец с малышкой на руках спускался по скользкой лестнице вниз и внезапно упал. Результат – перелом шейки бедра у ребенка и реанимация.

Причиной внезапного падения стала скользкая лестница, на которой отец семейства не удержался. По словам матери, все ступеньки обиты металлической плашкой, которые, накалившись на морозе, стали очень скользкими. Сейчас опасное место работники больницы посыпали солью, но, как говорит женщина, даже это не спасет от падений на опасном участке.



Причиной внезапного падения стала скользкая лестница, на которой отец семейства не удержался.

«Я ее на руки взяла, она плачет и говорит «Мама, вава». Мы на ноги ее попытались поставить, она начала подгибать ногу, мы сразу же зашли в травмпункт, раздели ее. Я до последнего думала, что она ушиблась сильно. Раздела, осмотрела руки и верхнюю часть туловища — все было целое. Уже в кабинете врача, я начала снимать колготочки, и увидела, что левая нога опухла раз в десять и стала короче. Далее мне стало плохо, ребенка поместили на каталку в неподвижное состояние, и повезли на рентген. Уже после рентгена сказали диагноз и экстренно отправили в реанимацию, так как у ребенка был посттравматический шок», — рассказала «КП-Новосибирск» мама девочки.

Сейчас женщина намерена подать в суд на больницу, поскольку ее дочери предстоит длительное, дорогое и очень тяжелое лечение, которое нужно оплачивать. Родители девочки ищут всех свидетелей произошедшего, которое были на месте происшествия 15 декабря с 15.00 до 16.30. Они также просят автомобилистов, чьи машины были припаркованы рядом, откликнуться и, по возможности, предоставить записи с видеорегистраторов. Либо, если вы что-то знаете об этом инциденте, можно сообщить по телефону: +7-923-145-11-03.

Источник: sibkray.ru