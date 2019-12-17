Крепко спал: Вскрыли дверь в квартире с 7-летним ребенком в Бердске

Вечером родители не могли попасть в квартиру. Сын им не открыл дверь. На место прибыли спасатели.

Бердские спасатели получают немало вызовов на деблокировку дверей в квартиры, где людям угрожает опасность

Перепугал родителей 7-летний ребенок в Бердске.

Еще не было семи часов вечера, когда родители мальчишки вернулись домой. Дверь открыть не смогли. Постучали, сын не отреагировал. Звонили на телефон. Молчок. Не на шутку испугались. Решили, что необходимо обращаться за помощью к сотрудникам поисково-спасательного отряда (ПСО), чтобы те обеспечили доступ в квартиру.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Вошли в квартиру и нашли ребенка крепко спящим, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.