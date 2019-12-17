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До 12 дней сократят выдачу маткапитала родителям в России

11:00 17.12.2019 Фото: pixabay.com
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Сейчас заявление о распоряжении средствами материнского капитала рассматривается территориальным органом Пенсионного фонда за месяц.

До 12 дней сократят выдачу маткапитала родителям в России
Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала

Министерство труда и социальной защиты предложило уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки выдачи средств из него и сроки проверки представленных гражданами документов. Соответствующий законопроект разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Предлагаемые изменения позволят… сократить сроки вынесения решений об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, а также повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги», — указывается в пояснительной записке к документу.

Сейчас заявление о распоряжении средствами материнского капитала рассматривается территориальным органом Пенсионного фонда за месяц. Предлагаемые изменения позволят уменьшить этот срок до 12 календарных дней.

Также предлагается сократить сроки проверки представленных гражданами документов с 14 дней до пяти календарных дней.

Кроме того, Минтруд предложил уменьшить сроки принятия решения об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами маткапитала до 12 календарных дней вместо 30 дней, а также сократить сроки перечисления указанных средств с 10 календарных дней до трех.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. Право на предоставление материнского капитала предоставляется один раз при рождении второго либо последующих детей в семье. Средства маткапитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и формирование накопительной пенсии женщин. В настоящее время объем выплаты составляет 453 тыс. рублей. С 1 января 2020 года материнский капитал будет увеличен на 3,8% — до 466 617 рублей.

Источник: ТАСС

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