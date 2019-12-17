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Убили следователя: За взломал системы РЖД и S7 просит 15 лет колонии хакерам прокурор Москвы

11:30 17.12.2019 Фото: pixabay.com
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Схема была такой — на случайного человека, который был в сговоре с мошенниками, оформлялся билет, а затем удаленно оформлялся возврат проездного, соучастник преступления шел в кассу, получал деньги и перечислял их мошенникам.

Убили следователя: За взломал системы РЖД и S7 просит 15 лет колонии хакерам прокурор Москвы
Прокурор просит до 15 лет колонии хакерам за взлом электронных систем РЖД и S7

Гособвинение просит Басманный суд Москвы назначить сроки от 10 до 15 лет колонии по уголовному делу о создании преступного сообщества, занимавшегося взломом электронных систем РЖД и S7 и фиктивным возвратом билетов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, приговор будет оглашен 23 декабря.

«В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Максима Матюшева к 15 годам лишения свободы, Андрея Жданова — к 13 годам, а Кирилла Кулабухова — к 10 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор будет оглашен в 12:30 мск 23 декабря», — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Данное дело вела старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина, ее убили 10 октября 2018 года в Московской области.

Суть обвинений

В России по делу о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 обвиняются 29 человек. События относятся к 2013-2014 годам. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества, участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Злоумышленники заработали на этих делах 17 млн рублей.

Как полагает следствие, схема была такой — на случайного человека, который был в сговоре с мошенниками, оформлялся билет, а затем удаленно оформлялся возврат проездного, соучастник преступления шел в кассу, получал деньги и перечислял их мошенникам.

В марте в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства Шишкиной были задержаны Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, а также 17-летний житель города. Им предъявлено обвинение по ст. 295 («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование») и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) УК РФ. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазизов, а посредником — 17-летний молодой человек.

Источник: ТАСС

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