Полиция Бердска просит опознать похитившую кошелёк женщину

Кража произошла в ноябре в магазине «Фэмили» на улице Ленина, 47.
Кража произошла в ноябре в магазине «Фэмили» на улице Ленина, 47.
Пострадавшая обронила своё портмоне в торговом зале магазина и не заметила этого. Зато этот факт приметила посторонняя женщина, которая ходила по залу. На видео с камеры видеонаблюдения видно, как посетительница поднимает кошелёк с пола, открывает его и уносит с собой. В портмоне, как заявила пострадавшая бердчанка, находились деньги в сумме порядка 2,5 тысяч рублей и серебряный крестик.
В преступлении подозревается женщина, на вид которой около 50 лет. Она была одета в вязаную шапку белого цвета, чёрный пуховик, длиной до колен, в руках держала сумку чёрного цвета.
Всем, кто узнал на видео женщину, похитившую кошелёк, просьба обратиться в бердский отдел МВД России по телефонам: 02, 3-11-75 (отделение дознания) либо к редактору сайта (оставить комментарий к тексту).