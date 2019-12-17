Полиция Бердска просит опознать похитившую кошелёк женщину
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Полиция Бердска просит опознать похитившую кошелёк женщину

10:17:5312/17/2019
0

<div></div>

Кража произошла в ноябре в магазине «Фэмили» на улице Ленина, 47.

Пострадавшая обронила своё портмоне в торговом зале магазина и не заметила этого. Зато этот факт приметила посторонняя женщина, которая ходила по залу. На видео с камеры видеонаблюдения видно, как посетительница поднимает кошелёк с пола, открывает его и уносит с собой. В портмоне, как заявила пострадавшая бердчанка, находились деньги в сумме порядка 2,5 тысяч рублей и серебряный крестик.

В преступлении подозревается женщина, на вид которой около 50 лет. Она была одета в вязаную шапку белого цвета, чёрный пуховик, длиной до колен, в руках держала сумку чёрного цвета.

Всем, кто узнал на видео женщину, похитившую кошелёк, просьба обратиться в бердский отдел МВД России по телефонам: 02, 3-11-75 (отделение дознания) либо к редактору сайта (оставить комментарий к тексту).

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Цены на тепло и свет могут вырасти в России
    9:09:17 2/24/2021
    Цены на тепло и свет могут вырасти в России
    Кому запрещено прививаться от коронавируса, рассказал Минздрав
    9:00:41 2/24/2021
    Кому запрещено прививаться от коронавируса, рассказал Минздрав
    БердскКакие дети получили 25 000, 35 000 и 56 000 рублей от Путина в 2020 году. Сравниваем поддержку россиян в коронавирус с США, ФРГ и Латвией
    8:53:00 2/24/2021
    Какие дети получили 25 000, 35 000 и 56 000 рублей от Путина в 2020 году. Сравниваем поддержку россиян в коронавирус с США, ФРГ и Латвией
    Магнитная буря 24 февраля: От головной боли до тошноты, какие последствия принесет умеренная геомагнитная буря?
    8:50:51 2/24/2021
    Магнитная буря 24 февраля: От головной боли до тошноты, какие последствия принесет умеренная геомагнитная буря?
    Какой сегодня церковный праздник? Можно ли работать 24 февраля 2021 года в среду?
    8:20:23 2/24/2021
    Какой сегодня церковный праздник? Можно ли работать 24 февраля 2021 года в среду?
    Полиция раскрыла новый способ мошенничества в соцсетях
    8:00:38 2/24/2021
    Полиция раскрыла новый способ мошенничества в соцсетях
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 февраля 2021 в России и мире
    7:40:28 2/24/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 февраля 2021 в России и мире
    БердскАномальная погода: что ждет 24 февраля жителей Бердска, рассказываем
    6:30:53 2/24/2021
    Аномальная погода: что ждет 24 февраля жителей Бердска, рассказываем
    День рождения лотереи 24 февраля: Интересные факты о лотереях и лотерейных билетах
    11:45:40 2/23/2021
    День рождения лотереи 24 февраля: Интересные факты о лотереях и лотерейных билетах
    24 февраля - День флага Мексики: История национального праздника
    10:20:50 2/23/2021
    24 февраля - День флага Мексики: История национального праздника