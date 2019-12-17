Город скорбит: Около сотни горожан простились с фронтовиком Василием Сорокиным 17 декабря в Богоявленском храме Бердска

На прощание с бердчанином пришли не только родные и близкие. Вице-мэр города Жанна ШУрова: «Уходят такие люди. Наша эпоха. Наши герои, на которых мы смотрели и чувствовали себя защищенными. Они подарили нам мирное небо голубое. Мы всегда их будем помнить и чтить память».

В Бердске простились с Василием Сорокиным

За Великую победу, за умение радоваться жизни. Слова благодарности. Слова скорби. Он ушел на фронт в 17 лет. Воевал на Калининском, Центральном, Ленинградском, Западном, Прибалтийском фронтах. Победу встретил на берегу Балтийского моря. Он вел активную социальную жизнь. Встречаясь со школьниками, рассказывал, что войну выиграли благодаря огромной любви к Родине и патриотизму, потому что знали, за что воевали. Он не дожил 4 дня до 95-летия. Казалось, возраста и времени для него не существовало.

К Богоявленскому храму с утра шли бердчане почтить память фронтовика, который, рискуя своей жизнью, прошел самую страшную войну. Они несли цветы и делились воспоминаниями об удивительном, душевном и очень светлом человеке.

— Очень жалко. Василий Сорокин — прекрасный человек — гордость города и нашей Родины. Человек прошел Великую Отечественную войну. Он умел понимать, слышать, любить людей. Его небесно-голубые глаза всегда сияли, — признался «Курьер. Среда. Бердск» мэр Бердска Евгений Шестернин.

Со слезами на глазах горожане подходили к гробу, возлагали цветы, выражали соболезнования близким покойного.

— Город скорбит. Уходят такие люди. Наша эпоха. Наши герои, на которых мы смотрели и чувствовали себя защищенными. Они подарили нам мирное небо голубое. Мы всегда их будем помнить и чтить память, — высказалась вице-мэр по экономики Жанна Шурова.

Утирая слезы, начальник отдела социальной защиты Наталья Скоромных вспоминала, как часто они встречались c Василием Сорокиным.

— Он всегда такой жизнерадостный, готовый прийти на помощь. Жизнелюбивый человек, он хотел, чтобы было хорошо другим. Эти чудесные качества передались его детям и внукам. Его уход — невосполнимая утрата для всего города, — отметила Наталья Юрьевна.

Все, кто пришли проститься с ветераном, вспоминали его с благодарностью и грустью.

Командир бердского поискового отряда «Кондор» Алексей Батенев рассказал, что фронтовик провожал их в поисковые экспедиции, давал ценные советы, делился своим опытом.

— Ушел жизнерадостный человек. Это утрата для всего города, — отметил горожанин.

Перед отпеванием отец Владимир (Василий Бирюков) отметил, что уходя на фронт, они готовы были жизнь отдать, чтобы внуки и правнуки жили мирно.

— Ветераны — живые свидетели того, как сложно и трудно было тогда, но с Божьей помощью они одержали победу, — сказал священнослужитель.

Удивительного фронтовика, человека-эпоху проводили в последний путь. Сложно поверить, что в среду Василий Сорокин больше не зайдет в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Всегда бодрый, подтянутый, интеллигентный и остроумный. Таким он навсегда останется в памяти сотен горожан. Вечная ему память и огромная благодарность за Великую Победу, за мирное небо. Выражаем соболезнования родным и близким Василия Сорокина. Мы скорбим вместе с ними. Город понес невосполнимую утрату. Вечная ему память.

Автор видео Елена Белоусова

