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Эпидемии нет: Заболели пневмонией 152 человека в октябре и ноябре в Бердске

11:15 17.12.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Бердчане недоумевают: врачи скрывают диагноз воспаление легких или не могут его вовремя определить. По данным минздрава, в области эпидемии респираторно-вирусных инфекций нет.

Эпидемии нет: Заболели пневмонией 152 человека в октябре и ноябре в Бердске
88 взрослых 64 ребенка заболели пневмонией в Бердске
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Эпидемии нет: Заболели пневмонией 152 человека в октябре и ноябре в Бердске

Эпидемии нет: Заболели пневмонией 152 человека в октябре и ноябре в БердскеСкрыла пневмонию: Отделалась замечанием за ложный диагноз педиатр в детской поликлинике БердскаЕщё 60 новостей

88 человек заболели пневмонией в Бердске за октябрь и ноябрь 2019 года. Также за это время 64 ребенка лечились от воспаления легких. По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, эпидемии в регионе нет. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», в детской поликлинике Бердска педиатр скрыла пневмонию: она отделалась замечанием за ложный диагноз. Мама ребенка Екатерина Алексеева отметила, что, возможно, причина в том, что при воспалении легких ребенка нужно отправлять на повторный рентген, ставить на учет и полгода наблюдать.

— Согласно мониторингу заболеваемость пневмонией в Бердске за октябрь-ноябрь 2019 года составила: взрослые — 88 человек, дети — 64 человека. Заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области не превышает эпидемиологический порог. Зафиксирован 1 случай заболевания гриппом. Эпидемии респираторно-вирусных инфекции или гриппа в регионе в данный момент нет, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» и.о. министра Елена Анатольевна 5 декабря.

По данным «Курьер. Среда. Бердск» случай с неверным диагнозом при пневмонии в Бердске не единичный. Напомним, что фельдшер в поликлинике №2 Бердска не разглядела воспаление легких и поставила диагноз без пациента. Читайте в ближайшее время продолжение этой истории.

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От редакции

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Аноним, 17 декабря 2019 12:27
Наглая ложь. Как насморк пневмония гуляет по бердску. У нас двое детей переболело, у знакомых тоже

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