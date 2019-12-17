Эпидемии нет: Заболели пневмонией 152 человека в октябре и ноябре в Бердске

Бердчане недоумевают: врачи скрывают диагноз воспаление легких или не могут его вовремя определить. По данным минздрава, в области эпидемии респираторно-вирусных инфекций нет.

88 взрослых 64 ребенка заболели пневмонией в Бердске

88 человек заболели пневмонией в Бердске за октябрь и ноябрь 2019 года. Также за это время 64 ребенка лечились от воспаления легких. По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, эпидемии в регионе нет. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», в детской поликлинике Бердска педиатр скрыла пневмонию: она отделалась замечанием за ложный диагноз. Мама ребенка Екатерина Алексеева отметила, что, возможно, причина в том, что при воспалении легких ребенка нужно отправлять на повторный рентген, ставить на учет и полгода наблюдать.

— Согласно мониторингу заболеваемость пневмонией в Бердске за октябрь-ноябрь 2019 года составила: взрослые — 88 человек, дети — 64 человека. Заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области не превышает эпидемиологический порог. Зафиксирован 1 случай заболевания гриппом. Эпидемии респираторно-вирусных инфекции или гриппа в регионе в данный момент нет, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» и.о. министра Елена Анатольевна 5 декабря.

По данным «Курьер. Среда. Бердск» случай с неверным диагнозом при пневмонии в Бердске не единичный. Напомним, что фельдшер в поликлинике №2 Бердска не разглядела воспаление легких и поставила диагноз без пациента. Читайте в ближайшее время продолжение этой истории.