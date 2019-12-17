Арестован бывший начальник управления капитального строительства Бердска

14 декабря суд арестовал Алексея Егошина на 1 месяц 8 суток.
14 декабря суд арестовал Алексея Егошина на 1 месяц 8 суток.
Напомню, что Алексей Николаевич в марте уволился из УКСа по своему желанию. Он устроился работать в новосибирскую компанию, которая строит Ледовый Дворец спорта для чемпионата мира 2023 года. А через месяц после его ухода в управлении капстроительства начались следственные действия. 24 апреля суд арестовал и. о. директора управления капитального строительства Юрия Бекетова и генерального директора ООО «РОССТРОЙ» Константина Михайленко. Следствие полагает, что они при строительстве параллельной ветви канализационного коллектора на улице Первомайской вместо особо прочных чугунных труб уложили в землю полипропиленовые. Тогда в деле фигурировала сумма ущерба в 7,4 млн рублей. Коллектор строили, когда руководителем УКСа был Алексей Егошин, а Юрий Бекетов занимал должность его заместителя.