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Изрубил топором школьников и поджег школу 9-классник в Улан-Удэ

11:45 17.12.2019 Фото: sledcom.ru
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Директора школы обвинили в растрате вверенных ему бюджетных средств и халатности. Он предоставил документы на арендованный, но не существующий автомобильь. Также допустил нападение на педагогов и воспитанников школы.

Изрубил топором школьников и поджег школу 9 классник в Улан Удэ
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора школы в городе Улан-Удэ

Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении директора МАОУ «Средняя образовательная школа №5 г.Улан-Удэ» Сергея Разуваева. Он обвиняется в растрате вверенных ему бюджетных средств и халатности (ч.3 ст.30, ч.3 ст.160, ч.2 ст.293 УК РФ).

По данным следствия, в 2017 году Разуваев предоставил в администрацию города Улан-Удэ для оплаты договор аренды автомобиля и акты выполненных работ, содержащих заведомо ложные сведения о том, что якобы стороной договора – арендодателем школе оказаны услуги по аренде автомобиля. Преступные действия Разуваева были обнаружены должностными лицами администрации, в результате денежные средства выплачены не были.

Кроме того, в 2017-2018 годах Разуваев не принял необходимых мер к защите и охране учеников и педагогов школы. В частности, он должен был обратиться в комитет по образованию администрации города с целью оборудования школы инженерно-техническими средствами, а также для обеспечения охраны учебного заведения сотрудниками охранных организаций, но не сделал этого.

В результате допущенной халатности 19 января 2018 года несовершеннолетний учащийся 9 класса школы при пособничестве двух своих одноклассников беспрепятственно пронес в школу емкости с бензином, топор и другие предметы, которые можно использовать в качестве холодного оружия.

Зайдя в один из учебных классов, где проводились занятия, подросток поджег и бросил бутылку с бензином, в результате чего началось воспламенение. После этого нападавший нанес удары топором нескольким малолетним учащимся, находившимся поблизости. Также в результате пожара было уничтожено и повреждено имущество школы на сумму более 430 тыс. рублей. Также ученик высказал в адрес еще одного педагога школы словесную угрозу убийством, замахнувшись на него острием топора, который удерживал в руке.

Собранные следственными органами доказательства явились достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

Уголовные дела в отношении троих нападавших ранее направлены в суд. Двое приговорены к лишению свободы, третьему назначены принудительные меры медицинского характера.

Источник: Следком

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