Два большегруза попали в ДТП на трассе в Бердске

Оба инцидента произошли сегодня, 17 декабря, утром и обошлись без пострадавших.
Оба инцидента произошли сегодня, 17 декабря, утром и обошлись без пострадавших.
А в районе железнодорожного вокзала в Бердске практически в тот же час легковой «Мерседес» под управлением девушки, перестраиваясь в потоке автомобилей, попал под следовавшую за ним фуру.
— У «Мерседеса» оказалась раскуроченной вся правая бочина, — рассказывает аварком. — Оба водителя от оформления отказались. Водитель фуры заявил, что претензий к виновнице ДТП не имеет.
Автоледи и дальнобойщик обменялись на всякий случай расписками и разъехались по своим делам.