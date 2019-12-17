США, Россия и Китай признаны самыми могущественными странами мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Список составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. В основу легла оценка экономик, влияния на политической арене, военной мощи, лидерства в мире и участия в международных альянсах.
Первое место досталось США. Американскую экономику эксперты признали сильнейшей. Кроме того, отмечается, что военный бюджет Вашингтона самый большой в мире.
Второй среди сильнейших стран признана Россия. Замкнул тройку лидеров Китай.
В топ-10 вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.
Most powerful countries, 2019:
1.🇺🇸USA
2.🇷🇺Russia
3.🇨🇳China
4.🇩🇪Germany
5.🇬🇧UK
6.🇫🇷France
7.🇯🇵Japan
8.🇮🇱Israel
9.🇸🇦Saudi Arabia
10.🇰🇷South Korea
12.🇨🇦Canada
15.🇦🇺Australia
16.🇹🇷Turkey
17.🇮🇳India
18.🇮🇹 Italy
22.🇵🇰Pakistan
29.🇪🇬Egypt
30.🇧🇷Brazil
(U.S. News & World Report)
— World Index (@theworldindex) 15 декабря 2019 г.
Ранее в декабре американское издание The National Interest назвало пять самых мощных военно-морских флотов в мире. Россия заняла второе место.
В марте 2014 года по итогам саммита по ядерной безопасности в Гааге занимавший тогда пост президента США Барак Обама заявил, что Россия — «региональная держава», и потому неверно называть ее «первой угрозой нацбезопасности США».
Позже Обама признал, что Москва все же имеет большое влияние в мире.
Источник: Известия