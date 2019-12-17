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США, Россия и Китай признаны самыми могущественными странами мира

11:34 17.12.2019 Фото: pixabay.com
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В основу рейтинга легла оценка экономик, влияния на политической арене, военной мощи, лидерства в мире и участия в международных альянсах.

США, Россия и Китай признаны самыми могущественными странами мира
Обама признал, что Москва все же имеет большое влияние в мире

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.

Список составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. В основу легла оценка экономик, влияния на политической арене, военной мощи, лидерства в мире и участия в международных альянсах.

Первое место досталось США. Американскую экономику эксперты признали сильнейшей. Кроме того, отмечается, что военный бюджет Вашингтона самый большой в мире.

Второй среди сильнейших стран признана Россия. Замкнул тройку лидеров Китай.

В топ-10 вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.


Ранее в декабре американское издание The National Interest назвало пять самых мощных военно-морских флотов в мире. Россия заняла второе место.

В марте 2014 года по итогам саммита по ядерной безопасности в Гааге занимавший тогда пост президента США Барак Обама заявил, что Россия — «региональная держава», и потому неверно называть ее «первой угрозой нацбезопасности США».

Позже Обама признал, что Москва все же имеет большое влияние в мире.

Источник: Известия

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От редакции

Россия - мощная держава?

Аноним, 17 декабря 2019 11:36
капитан-очевидность в ударе прямо
Аноним, 17 декабря 2019 12:25
Да мне до лампочки это ядерное могущество. Швейцария, Германия и ещё много стран не входит в эту тройку. Но почему-то уровень жизни там в разы, а то и в десятки раз превышает. У них пенсионеры обеспечены достойным мед и соц обслуживанием. А в России? Больницы как в послевоенное время. Только и остаётся тополь м к больному месту прикладывать, да ядерными отходами питаться

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