Владелец внедорожника потребовал от виновника ДТП в Бердске 600 тысяч рублей

В декабре суд вынес решение по иску владельца «Тойота Хайлендер» к водителю грузовика «Мицубиси Кантер».
В декабре суд вынес решение по иску владельца «Тойота Хайлендер» к водителю грузовика «Мицубиси Кантер».
Однако его автомобиль пострадал, а страховая выплата не возместила всех затрат на ремонт. Владелец внедорожника обратился в суд и потребовал от водителя грузовичка выплатить ему 157 тыс. рублей в качестве компенсации материальных затрат, 500 тыс. рублей — морального ущерба и 4 тыс. рублей — судебных расходов.
Водитель грузовика попросил суд снизить сумму компенсации морального ущерба и рассказал о тяжёлом материальном положении своей семьи. Мужчина пояснил, что у него трое несовершеннолетних детей, дочь-студентка, а жена ждёт ребёнка. Однако никаких доказательств финансовых проблем мужчина суду не представил, а только попросил приобщить к делу копии свидетельств о рождении детей. Тем не менее, учитывая требования разумности и справедливости, суд снизил компенсацию морального вреда до 50 тыс. рублей.
По поводу компенсации материальных затрат суд изучил выводы нескольких экспертиз и заслушал показания свидетелей. Истец рассчитал сумму ущерба в 127 тыс. рублей следующим образом: из 1,540 млн рублей (рыночная стоимость автомобиля в момент ДТП) он вычел 680 тыс. рублей (сумма, полученная от продажи годных остатков) и 763 тыс. рублей (полученное страховое возмещение). К итоговой сумме он прибавил 30 тыс. рублей (сумма франшизы, которую страховая компания вычла при выплате страхового возмещения). Однако эксперт, назначенный судом, снизил стоимость «Тойоты Хайлендер» на момент ДТП до 1,448 млн рублей. В результате получилось, что убытки истца составили 5,9 тыс. рублей. С этой суммой согласился суд.
Кроме этого водителя грузовика обязали компенсировать 700 рублей, которые водитель внедорожника потратил на судебные расходы. В итоге виновник ДТП должен выплатить 56,6 тыс. рублей.
Примечательно, что страховая компания предлагала владельцу внедорожника 1,4 млн рублей, но он отказался, выбрав восстановительный ремонт и продажу остатков авто.
Статьей 1101 ГК РФ установлено, что размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.